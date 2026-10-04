Un viaggio misurato attraverso i battiti del cuore. È quello di Ridha Dhib, artista-camminatore francese che mercoledì 7 ottobre arriverà a San Severo, proveniente da Lesina, dopo 71 giorni di cammino.

Partito da Parigi il 29 luglio e diretto a Nauplia, in Grecia, Dhib sta realizzando MNÉMOSYNE 2026, una performance artistica di cento giorni che intreccia cammino, memoria e ascolto del corpo.

Durante ogni tappa, l’artista registra il battito cardiaco e la traccia GPS, raccogliendo immagini, voce e testi. Questi materiali alimentano la sua ricerca, Cardio-Cartographies, nella quale il battito del cuore prende il posto del chilometro come unità di misura del viaggio. Il percorso viene così raccontato attraverso lo spazio attraversato e il suo «costo vitale»: ciò che il corpo vive e spende, passo dopo passo.

Il passaggio a San Severo sarà anche un’occasione di incontro. Dhib si rende disponibile a parlare del progetto durante la sua permanenza in città e invita chi è interessato a far conoscere il viaggio e la sua ricerca alla comunità locale.

L’artista cerca inoltre un’accoglienza semplice per la notte di mercoledì 7 ottobre. Un appello rivolto a chi possa offrirgli ospitalità o contribuire a diffondere la richiesta, accompagnando per una tappa questo lungo cammino da Parigi alla Grecia.