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Home // Foggia // Foggia. Marchitelli smentisce accuse sull’uso privato di beni comunali. Pellegrini: “E’ estraneo a qualsiasi ipotesi di scorrettezza”

MARCHITELLI SMENTISCE Foggia. Marchitelli smentisce accuse sull’uso privato di beni comunali. Pellegrini: “E’ estraneo a qualsiasi ipotesi di scorrettezza”

Il legale Raul Pellegrini chiede la pubblicazione della rettifica e annuncia che il dirigente si riserva di agire contro chi ha diffuso le notizie contestate.

Nell'immagine, sullo sfondo, il dirigente Marchitelli

Nell'immagine, sullo sfondo, il dirigente Marchitelli - immagine d'archivio

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
4 Ottobre 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA — Giuseppe Marchitelli respinge le notizie secondo cui avrebbe destinato a uso personale o privato beni acquistati dal Comune di Foggia con risorse pubbliche. La smentita arriva attraverso il suo difensore di fiducia, l’avvocato Raul Pellegrini, che in un comunicato datato 4 ottobre 2026 definisce tali ricostruzioni prive di fondamento e chiede che la posizione del dirigente comunale venga pubblicata con la stessa evidenza riservata agli articoli contestati.

Il legale sollecita una rettifica richiamando l’articolo 8 della legge sulla stampa. Al centro della richiesta ci sono le notizie relative a un presunto utilizzo privato di beni comunali, delle quali Marchitelli contesta l’«assoluta, radicale, infondatezza».

Nella nota, Pellegrini sostiene che le accuse siano state avanzate in forma anonima e le riconduce a un clima politico che definisce «avvelenato» oppure a vicende giudiziarie familiari. Secondo la ricostruzione del difensore, queste ultime coinvolgerebbero persone risultate soccombenti nei relativi contenziosi.

Marchitelli, riferisce il suo avvocato, si dichiara pronto a dimostrare in ogni sede istituzionale e giudiziaria la propria estraneità a qualsiasi ipotesi di scorrettezza amministrativa o di illecito penale. Il dirigente si riserva inoltre di agire nelle sedi competenti contro chi ha diffuso le notizie contestate, una volta che ne saranno identificati gli autori.

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