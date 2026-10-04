FOGGIA, 4 ottobre 2026 – Un servizio di guardia medica veterinaria notturna e festiva, capace di rispondere alle emergenze degli animali di proprietà e di quelli randagi: è la richiesta al centro del corteo in programma oggi, domenica 4 ottobre, a Foggia. La partenza è fissata alle ore 10 dalla Villa Comunale, con arrivo davanti a Palazzo di Città. Al termine della manifestazione si terrà la benedizione degli animali.

A promuovere l’iniziativa sono il consigliere comunale Nunzio Angiola, segretario provinciale del movimento Cambia, e le associazioni Guerrieri con la Coda, ANPANA, N.I.T.A. ODV, Amici dei Golden Retriever e MEDA Nazionale Puglia.

«Oggi Foggia è chiamata a dare una grande prova di umanità», afferma Angiola, che invita cittadini, famiglie, volontari, veterinari, amministratori e rappresentanti politici a partecipare. «Facciamo sentire, tutti insieme, la voce di una città che vuole proteggere chi soffre e dare una risposta concreta a chi chiede aiuto».

La mobilitazione punta a richiamare l’attenzione sulle difficoltà di chi deve affrontare un’emergenza veterinaria durante la notte o nei giorni festivi. Angiola richiama le situazioni in cui una famiglia cerca un intervento urgente per il proprio cane o gatto, ma anche la necessità di soccorrere gli animali randagi feriti.

«Il dolore e la paura sono reali. È a queste situazioni che vogliamo dare una risposta: una guardia medica veterinaria notturna e festiva per gli animali di proprietà e per quelli randagi», sottolinea il consigliere. «Una battaglia di civiltà che riguarda tutta Foggia e che merita il sostegno di tutta Foggia».

L’appello è rivolto a chi vive con un animale, a chi accudisce i randagi e a chi dedica tempo e risorse al volontariato. Angiola invita a partecipare anche chi non possiede animali, ma condivide i valori della solidarietà e della responsabilità verso gli esseri più vulnerabili.

Alle associazioni promotrici e ai loro volontari il consigliere rivolge un ringraziamento per l’impegno nella mobilitazione, chiedendo alla città di sostenere la richiesta con una presenza numerosa.

La manifestazione si svolge nel giorno di San Francesco d’Assisi: un’occasione, nelle parole di Angiola, per trasformare l’amore per gli animali in un impegno pubblico.

«Oggi esserci conta. Ogni persona può dare forza a questa battaglia», conclude. «Vi aspettiamo alle ore 10 alla Villa Comunale. Foggia faccia sentire il proprio cuore. Per gli animali, per chi li ama, per una città più civile. Nessuna scusa. Nessun alibi».