Giovanna Lo Chiatto morta al nono mese di gravidanza: quattro medici indagati. Martedì l’autopsia

AVELLINO – Sono quattro i medici dell’ospedale Moscati di Avellino iscritti nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Giovanna Lo Chiatto, 32 anni, deceduta a Mercogliano mentre era al nono mese di gravidanza. Con lei è morto anche il bambino che portava in grembo, la cui nascita era attesa a pochi giorni di distanza.

L’iscrizione dei sanitari nel registro degli indagati è stata disposta in vista dell’esame autoptico e, secondo quanto riferito, rappresenta un atto dovuto che consente ai medici coinvolti di nominare propri consulenti e partecipare, attraverso i loro tecnici, agli accertamenti irripetibili.

Al momento, dunque, non vi sono responsabilità accertate a carico dei sanitari: saranno gli accertamenti della Procura e, in particolare, l’esito dell’autopsia a contribuire a chiarire le cause e le eventuali circostanze che hanno portato al tragico decesso.

Martedì l’autopsia

L’esaL’accertamento sarà centrale nell’inchiesta e potrebbe fornire elementi utili per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti alla morte della 32enne e stabilire le cause del decesso.me autoptico sul corpo di Giovanna Lo Chiatto è stato fissato per martedì alle 10.30.

La famiglia della giovane si è affidata agli avvocati Innocenzo Massari e Livio Liguori, che seguiranno gli sviluppi dell’indagine e gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria.

La vicenda aveva profondamente colpito la comunità di Mercogliano e l’intera provincia di Avellino. Giovanna era giunta ormai al termine della gravidanza e il parto era previsto a breve. La sua morte, insieme a quella del bambino, ha lasciato nello sgomento familiari e conoscenti.

Ora l’attenzione è rivolta agli accertamenti medico-legali. L’autopsia dovrà contribuire a fare luce sulla dinamica dei fatti e a fornire agli inquirenti gli elementi necessari per valutare eventuali responsabilità.

Lo riporta Leggo.it