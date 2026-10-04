Sintomi gastrointestinali, un apparente miglioramento e poi un peggioramento improvviso. È la sequenza descritta da Pietro Vuotto, il medico del pronto soccorso del Cardarelli di Campobasso che visitò Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara Di Vita, quindicenne, morte tra il 27 e il 28 dicembre dopo un avvelenamento da ricina.

A riportare la ricostruzione è Leggo.it, che riprende un’intervista del sanitario al Corriere della Sera. Vuotto, 58 anni, è indagato per omicidio colposo insieme ad altri quattro colleghi nell’ambito degli accertamenti sull’assistenza prestata alla famiglia. Le eventuali responsabilità restano da accertare.

Il primo accesso e i sintomi della famiglia

Secondo il racconto del medico, Antonella e Sara presentavano vomito, diarrea e dolori addominali: un insieme di sintomi che, in quella fase, aveva fatto ipotizzare una patologia gastrointestinale di origine infettiva.

Differente appariva il quadro di Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre della ragazza. L’uomo lamentava crampi, stanchezza, mal di testa e nausea. Vuotto precisa che Gianni non gli aveva riferito episodi di vomito e che lui stesso non lo aveva visto vomitare.

Durante la mattinata del 26 dicembre, Antonella sembrava stare meglio. Il sanitario racconta che la donna lo aveva raggiunto autonomamente nella sua stanza, dove avevano parlato per circa dieci minuti. Lei e il marito furono quindi dimessi.

Sara, invece, rimase inizialmente in osservazione: appariva più provata e alcuni valori richiedevano approfondimenti e una consulenza infettivologica. Anche la quindicenne tornò a casa nel pomeriggio. Vuotto riferisce di avere appreso successivamente dai colleghi che la ragazza, prima delle dimissioni, camminava in corridoio e chiedeva di rientrare per mangiare.

Il ritorno in codice rosso

Il 27 dicembre Sara arrivò nuovamente al pronto soccorso, questa volta in codice rosso. Le sue condizioni, secondo Vuotto, erano profondamente cambiate: pressione bassa, difficoltà nel parlare, confusione e sonnolenza.

«Il giorno prima avevo lasciato una persona che il giorno dopo trovo del tutto diversa», racconta il medico nell’intervista ripresa da Leggo.it.

Accanto alla ragazza c’era la sorella Alice, preoccupata per le frasi insolite che pronunciava. Il sanitario riscontrò una forte disidratazione e avviò il trattamento. Per un periodo Sara sembrò riprendersi, tanto da chiedere ancora di poter tornare a casa.

Intorno alle 19, però, il quadro precipitò. Secondo la ricostruzione, Sara si alzò dalla barella per andare in bagno e crollò a terra. Gli esami eseguiti in quelle ore mostrarono un peggioramento dei valori e Vuotto chiamò la Rianimazione.

La quindicenne morì poco dopo; sua madre il giorno successivo. Gli accertamenti successivi, riferisce Leggo.it, individuarono nella ricina la sostanza responsabile dell’avvelenamento.

L’inchiesta sull’assistenza sanitaria coinvolge Vuotto e altri quattro medici, indagati per omicidio colposo. L’iscrizione nel registro degli indagati non costituisce un accertamento di colpevolezza. Distinto è il procedimento della Procura di Larino contro ignoti per duplice omicidio premeditato. Questo filone punta a chiarire come madre e figlia siano entrate in contatto con la ricina e chi possa avere provocato l’avvelenamento.

Il racconto del sanitario offre una ricostruzione delle ore trascorse in ospedale. Spetterà agli accertamenti investigativi e medico-legali verificare la sequenza degli eventi e stabilire le eventuali responsabilità. Lo riporta leggo.it