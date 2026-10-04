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EX AJINOMOTO Manfredonia, rifiuti e vetri nell’area dell’ex Ajinomoto: “E’ uno schifo”

La presenza di vetri solleva anche un problema di sicurezza

Manfredonia, rifiuti e vetri nell’area dell’ex Ajinomoto: "E' uno schifo"

Manfredonia, rifiuti e vetri nell’area dell’ex Ajinomoto: "E' uno schifo"

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
4 Ottobre 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Rifiuti abbandonati e vetri nell’area dell’ex Ajinomoto. La segnalazione richiama l’attenzione sul degrado del sito e su possibili scarichi abusivi, la cui natura e responsabilità devono essere accertate.

La presenza di vetri solleva anche un problema di sicurezza. Occorre verificare le condizioni dell’area e individuare gli interventi necessari per rimuovere i materiali abbandonati.

Il recupero del sito passa dalla pulizia e dalla prevenzione di nuovi abbandoni, attraverso controlli e una gestione adeguata dell’area.

 

3 commenti su "Manfredonia, rifiuti e vetri nell’area dell’ex Ajinomoto: “E’ uno schifo”"

  1. Realtà davvero bruttissima e degradante. Inciviltà e assenza totale di controlli, viaggiano parallelamente. Ahinoi😥

  2. Non solo nel ex ajnomoto quello shifo sta pure in via Cimalia vicino alsilo di via Galileo Galilei e nessuno interviene.

  3. Facciamo schifo?
    Si, che facciamo schifo è una realtà.
    Ma se ci fossero controlli e sanzioni,sicuramente,facciamo meno schifo…..
    Ma i controlli ci sono?
    No,e allora possiamo fare schifo.
    E un cane che si morde la coda

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