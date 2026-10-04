Manfredonia, rifiuti e vetri nell’area dell’ex Ajinomoto: "E' uno schifo"

MANFREDONIA – Rifiuti abbandonati e vetri nell’area dell’ex Ajinomoto. La segnalazione richiama l’attenzione sul degrado del sito e su possibili scarichi abusivi, la cui natura e responsabilità devono essere accertate.

La presenza di vetri solleva anche un problema di sicurezza. Occorre verificare le condizioni dell’area e individuare gli interventi necessari per rimuovere i materiali abbandonati.

Il recupero del sito passa dalla pulizia e dalla prevenzione di nuovi abbandoni, attraverso controlli e una gestione adeguata dell’area.