MANFREDONIA – Rifiuti abbandonati e vetri nell’area dell’ex Ajinomoto. La segnalazione richiama l’attenzione sul degrado del sito e su possibili scarichi abusivi, la cui natura e responsabilità devono essere accertate.
La presenza di vetri solleva anche un problema di sicurezza. Occorre verificare le condizioni dell’area e individuare gli interventi necessari per rimuovere i materiali abbandonati.
Il recupero del sito passa dalla pulizia e dalla prevenzione di nuovi abbandoni, attraverso controlli e una gestione adeguata dell’area.
3 commenti su "Manfredonia, rifiuti e vetri nell’area dell’ex Ajinomoto: “E’ uno schifo”"
Realtà davvero bruttissima e degradante. Inciviltà e assenza totale di controlli, viaggiano parallelamente. Ahinoi😥
Non solo nel ex ajnomoto quello shifo sta pure in via Cimalia vicino alsilo di via Galileo Galilei e nessuno interviene.
Facciamo schifo?
Si, che facciamo schifo è una realtà.
Ma se ci fossero controlli e sanzioni,sicuramente,facciamo meno schifo…..
Ma i controlli ci sono?
No,e allora possiamo fare schifo.
E un cane che si morde la coda