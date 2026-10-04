MANFREDONIA – Dopo le sonorità nostalgiche e spensierate che hanno caratterizzato i suoi precedenti lavori, come “Salsedine” e “Pizza e poi”, il cantautore sipontino Teo Mione compie un coraggioso e intenso cambio di passo artistico, portando al centro della sua musica un tema di drammatica e urgente attualità.

Il nuovo singolo, intitolato “L’ultima bugia”, abbandona i ricordi legati alle estati e ai luoghi simbolo della gioventù cittadina per immergersi in una narrazione cruda, profonda e necessaria: la dinamica subdola della manipolazione affettiva, dell’isolamento e della violenza di genere, raccontata attraverso una prospettiva spiazzante che scuote le coscienze.

Se i precedenti brani puntavano a far sorridere e a riannodare i fili della memoria collettiva, “L’ultima bugia” nasce con un intento civico preciso: «Questo brano non è nato per intrattenere, ma per fare rumore dentro», racconta l’artista. «Ho sentito l’urgenza di dare voce, attraverso la musica, a chi subisce la paura e l’inganno, trasformando la canzone in uno strumento di riflessione che ci riguarda tutti da vicino».

Un pezzo che richiede ascolto e attenzione, pensato non solo per emozionare, ma per scuotere l’empatia della comunità in un momento storico in cui la sensibilizzazione su questi temi non è mai troppa.

Il singolo “L’ultima bugia” è corredato da un videoclip ufficiale ed è già disponibile per l’ascolto su YouTube e sulle principali piattaforme di streaming. Un’occasione per la città e per i lettori di confrontarsi, attraverso l’arte di un cantautore locale, con una delle sfide sociali più importanti del nostro tempo.