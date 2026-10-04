Paura nella notte a Cerignola: schianto tra tre veicoli, almeno quattro feriti

CERIGNOLA – Notte di paura a Cerignola, dove un violento incidente stradale ha coinvolto tre veicoli, provocando almeno quattro feriti.

Il sinistro si è verificato nella notte di oggi, 4 ottobre, lungo viale Usa, dove per cause ancora in corso di accertamento i mezzi sono rimasti coinvolti in un impatto particolarmente violento.

La dinamica dell’incidente non è stata ancora ricostruita nei dettagli. Restano da chiarire anche eventuali responsabilità: saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a stabilire cosa sia accaduto e quale sia stata la sequenza dello scontro.

Quattro persone ferite

Nell’incidente almeno quattro persone sono rimaste ferite. Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella valutazione delle persone coinvolte.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale di San Severo e del Commissariato di Cerignola, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto.

Al momento non sono ancora note le condizioni dei feriti.

L’incidente ha provocato momenti di apprensione e ha richiesto l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine. Restano ora da accertare le cause che hanno portato allo scontro tra i tre veicoli. Gli elementi raccolti sul posto potranno contribuire a chiarire la dinamica e stabilire eventuali responsabilità. Lo riporta FoggiaToday.it