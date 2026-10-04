Dramma a un matrimonio a Vieste: bambino precipita, il padre lo cerca e cade nel vuoto. "E' gravissimo"

VIESTE — È ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo il quarantenne di Peschici precipitato durante un ricevimento di nozze a Vieste, mentre tentava di raggiungere il figlio appena caduto. L’uomo è stato sottoposto nella notte a un intervento chirurgico. Il bambino, di dieci anni, ha riportato una frattura a un arto inferiore ed è stato trasferito nello stesso ospedale.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 3 ottobre, intorno alle 15, nella struttura ricettiva che ospitava il matrimonio. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino stava giocando con alcuni coetanei quando sarebbe precipitato per circa quattro o cinque metri. Il padre, accorso per soccorrerlo, sarebbe caduto a sua volta nel tentativo di raggiungerlo.

La dinamica resta da chiarire. Secondo quanto riportato da StatoQuotidiano, le cadute potrebbero essere avvenute in corrispondenza di una copertura che avrebbe ceduto, facendo precipitare prima il bambino e poi il genitore nel vano sottostante. Una ricostruzione preliminare, ancora al vaglio degli investigatori.

Dopo i primi soccorsi, il quarantenne è stato trasferito in elicottero a San Giovanni Rotondo. I carabinieri hanno sequestrato l’area interessata dall’incidente. Gli accertamenti, coordinati dalla Procura di Foggia, dovranno stabilire la successione dei fatti, verificare le condizioni di sicurezza dei luoghi e individuare eventuali responsabilità.