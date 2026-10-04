Momenti di forte paura a bordo di un autobus della linea 12, bersagliato da una sassaiola mentre percorreva via Parini, in corrispondenza del Campo degli Ulivi. L’episodio, secondo quanto segnalato, sarebbe avvenuto il 3 ottobre intorno alle 19.

Stando al racconto, alcune persone si sarebbero portate in mezzo alla carreggiata, per poi lanciare pietre contro l’autobus. Una situazione che avrebbe provocato grande spavento tra i passeggeri e il conducente.

Restano da chiarire la dinamica e le conseguenze dell’accaduto. Non ci sono stati feriti o danni al mezzo, né riferisce di eventuali interventi delle forze dell’ordine.