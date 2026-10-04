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SASSAIOLA FOGGIA Sassaiola contro il bus della linea 12 in via Parini: paura per passeggeri e conducente

L’episodio il 3 ottobre, intorno alle 19, all’altezza del Campo degli Ulivi

Foggia, via libera al subappalto per i lavori di riqualificazione degli alloggi popolari di via Parini

Via Parini - Fonte Immagine: comune.foggia.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
4 Ottobre 2026
Cronaca // Foggia //

Momenti di forte paura a bordo di un autobus della linea 12, bersagliato da una sassaiola mentre percorreva via Parini, in corrispondenza del Campo degli Ulivi. L’episodio, secondo quanto segnalato, sarebbe avvenuto il 3 ottobre intorno alle 19.

Stando al racconto, alcune persone si sarebbero portate in mezzo alla carreggiata, per poi lanciare pietre contro l’autobus. Una situazione che avrebbe provocato grande spavento tra i passeggeri e il conducente.

Restano da chiarire la dinamica e le conseguenze dell’accaduto. Non ci sono stati feriti o danni al mezzo, né riferisce di eventuali interventi delle forze dell’ordine.

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