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Home // Cronaca // Pastore investito sulla Manfredonia – San Giovanni Rotondo: non ce l’ha fatta Michele Turco

MICHELE TURCO Pastore investito sulla Manfredonia – San Giovanni Rotondo: non ce l’ha fatta Michele Turco

È morto all’alba sulla provinciale 58, tra San Giovanni Rotondo e Manfredonia, mentre si trovava con il suo gregge

Tragico incidente sul Gargano: muore Michele Turco

Michele Turco - ph Antenna Sud

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Ottobre 2026
Cronaca // Manfredonia //

SAN GIOVANNI ROTONDO – Avrebbe spento 66 candeline il prossimo 13 ottobre. Mancavano appena dieci giorni a quel compleanno che Michele Turco non potrà più festeggiare.

Il pastore, 65 anni, è morto all’alba di sabato 3 ottobre, dopo essere stato investito da un’automobile mentre si trovava con il proprio gregge lungo la strada provinciale 58, tra San Giovanni Rotondo e Manfredonia.

Una tragedia consumatasi nelle prime ore del mattino, quando la strada e la campagna erano ancora immerse nella penombra. Un momento della giornata che per Michele, come per tanti pastori, rappresentava invece l’inizio di un’altra giornata di lavoro.

Michele Turco aveva dedicato la propria vita alla pastorizia. Un mestiere duro, fatto di levatacce, lunghi percorsi, sacrifici e responsabilità, ma anche di un legame profondo con gli animali e con il territorio.  Fino all’ultimo aveva continuato a seguire il suo gregge, mantenendo vivo un lavoro antico che sul Gargano rappresenta ancora oggi una parte importante della storia delle comunità rurali. Lo riporta AntennaSud.

2 commenti su "Pastore investito sulla Manfredonia – San Giovanni Rotondo: non ce l’ha fatta Michele Turco"

  1. Forse mi sbaglio, ma ci sono segnali stradali che indicano l’attenzione all’attraversamento di greggi su questa strada. Anni addietro un altro incidente coinvolse delle mucche e gravi danni ai mezzi e qualche ferito… se non ricordo male.
    L’invito è: qualora non vi sono i segnali provvedere alla loro installazione in maniera abbastanza diffusa e quindi utile per gli automobilisti sicchè possono sempre tener presente del pericolo.

  2. cittadino

    Sulla strada il limite di velocità nelle migliori condizioni è di 50 km all’ora.
    Ci sarà una ragione, a quella velocità non può succedere di investire una persona senza riuscire a frenare.

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