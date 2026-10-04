SAN GIOVANNI ROTONDO – Avrebbe spento 66 candeline il prossimo 13 ottobre. Mancavano appena dieci giorni a quel compleanno che Michele Turco non potrà più festeggiare.

Il pastore, 65 anni, è morto all’alba di sabato 3 ottobre, dopo essere stato investito da un’automobile mentre si trovava con il proprio gregge lungo la strada provinciale 58, tra San Giovanni Rotondo e Manfredonia.

Una tragedia consumatasi nelle prime ore del mattino, quando la strada e la campagna erano ancora immerse nella penombra. Un momento della giornata che per Michele, come per tanti pastori, rappresentava invece l’inizio di un’altra giornata di lavoro.

Michele Turco aveva dedicato la propria vita alla pastorizia. Un mestiere duro, fatto di levatacce, lunghi percorsi, sacrifici e responsabilità, ma anche di un legame profondo con gli animali e con il territorio. Fino all’ultimo aveva continuato a seguire il suo gregge, mantenendo vivo un lavoro antico che sul Gargano rappresenta ancora oggi una parte importante della storia delle comunità rurali. Lo riporta AntennaSud.