«Uno smacco a Foggia grande quanto un aereo cargo. Il primo collegamento merci da Grottaglie a Istanbul, partito ieri, 3 ottobre, rende concreta una scelta regionale imputabile all’ex presidente Michele Emiliano che penalizza il ruolo strategico della Capitanata. L’agroalimentare pugliese conquista una nuova porta verso i mercati internazionali, ma quella porta è stata costruita lontano dal territorio che aveva tutte le ragioni produttive per rivendicarla».

È il commento del consigliere comunale di Foggia Nunzio Angiola, segretario provinciale del movimento Cambia, all’avvio del servizio realizzato con Poste Air Cargo e Turkish Cargo, che attraverso Istanbul consente alle merci pugliesi di raggiungere oltre 300 destinazioni nel mondo.

«La provincia di Foggia è il tempio dell’agroalimentare regionale. È il Granaio d’Italia, la prima provincia italiana per ettari coltivati a cereali, con una quota della produzione nazionale di grano duro che Coldiretti colloca intorno al 20%. È il maggiore bacino nazionale di produzione del pomodoro da industria e concentra circa il 98% della superficie pugliese coltivata ad asparago. A questo si aggiungono le altre produzioni orticole, le filiere olivicole e un patrimonio di imprese agricole e agroindustriali che costituisce una risorsa fondamentale per tutta la Puglia. Questi primati dovevano pesare nelle scelte regionali».

«Asparagi, carciofi e altri ortaggi freschi, uva da tavola, mozzarelle e latticini freschi, pescato di Manfredonia, olio Dauno DOP e vini di pregio: le eccellenze della Capitanata offrono opportunità concrete per una logistica aeroportuale dedicata».

«Per la vocazione produttiva della Capitanata, il Gino Lisa era la sede naturale su cui costruire l’hub aeroportuale regionale dell’agroalimentare. La vicinanza alle aziende e alle produzioni fresche e deperibili avrebbe dovuto orientare la programmazione degli investimenti. Servivano un progetto industriale credibile, gli adeguamenti della pista necessari all’attività cargo, spazi logistici e strutture per la catena del freddo. La Regione e Aeroporti di Puglia avrebbero dovuto affrontare questa prospettiva con studi e risorse, valorizzando il rapporto tra aeroporto e sistema produttivo locale».

«Negli ultimi tre anni sono intervenuto ben otto volte in Consiglio comunale su questo tema e decine di volte sulla stampa. Ho chiesto di potenziare il Gino Lisa, di affrontare seriamente il tema della pista e di dare a Foggia un ruolo centrale nella logistica agroalimentare regionale. Sono rimasto del tutto inascoltato. La maggioranza ha persino bocciato la mia mozione sul potenziamento della pista e sulla richiesta di uno studio di fattibilità. Oggi il decollo da Grottaglie dimostra quanto fosse urgente prendere sul serio quella proposta».

«Ai dieci consiglieri regionali che rappresentano la provincia di Foggia rivolgo una contestazione politica durissima. Su questa partita si sono dimostrati dormienti e inadeguati rispetto alle esigenze del territorio. Una rappresentanza così numerosa avrebbe dovuto incidere sulle decisioni e ottenere una prospettiva concreta per il nostro aeroporto. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: l’hub agroalimentare prende forma altrove, mentre le promesse di fare si Foggia un hub della protezione civile (che porta pochissimi posti di lavoro) non trova ancora realizzazione a distanza di anni.

«Chiedo alla sindaca e all’Amministrazione comunale di portare immediatamente questa questione nel confronto con la Regione e con Aeroporti di Puglia. Occorre inserire nel piano strategico aeroportuale un progetto cargo anche per il Gino Lisa, con una verifica di fattibilità, gli interventi necessari e tempi definiti. Foggia merita infrastrutture all’altezza delle sue produzioni. I primati della Capitanata devono tradursi in investimenti e opportunità di lavoro sul nostro territorio. I dieci consiglieri regionali si sveglino e dimostrino finalmente di essere all’altezza del mandato.