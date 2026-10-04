Edizione n° 6209

BALLON D'ESSAI

SAN FRANCESCO // San Francesco d’Assisi, ottocento anni dopo il suo messaggio parla ancora al mondo
4 Ottobre 2026 - ore  10:27

CALEMBOUR

SASSAIOLA FOGGIA // Sassaiola contro il bus della linea 12 in via Parini: paura per passeggeri e conducente
4 Ottobre 2026 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Un’intensa emozione a Manfredonia: la comunità si raccoglie per il Transito di San Francesco

SAN FRANCESCO Un’intensa emozione a Manfredonia: la comunità si raccoglie per il Transito di San Francesco

Manfredonia ha vissuto ieri sera un momento di profonda spiritualità e intensa commozione in occasione della celebrazione del Transito di San Francesco d'Assisi

Un'intensa emozione a Manfredonia: la comunità si raccoglie per il Transito di San Francesco

ph Daniele Pio Usato

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Ottobre 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia ha vissuto ieri sera un momento di profonda spiritualità e intensa commozione in occasione della celebrazione del Transito di San Francesco d’Assisi. La suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria delle Grazie ha accolto i fedeli accorsi per rievocare il passaggio del Poverello da questa terra alla vita eterna.

Una preghiera corale tra letture e meditazioni
La cerimonia è stata strutturata come un vero e proprio cammino di raccoglimento e fede, sapientemente suddiviso in letture evocative, momenti di profonda meditazione e canti sacri. Attraverso le parole che ripercorrono le ultime ore terrene del Santo di Assisi, i presenti hanno potuto immergersi nell’atmosfera di quel 3 ottobre 1226 alla Porziuncola, riscoprendo la straordinaria attualità del messaggio francescano fatto di pace, fraternità e totale affidamento a Dio.

La raffinata cornice musicale del Coro Haendel
Un ruolo di primo piano nella riuscita della serata è stato ricoperto dall’accompagnamento musicale, vero e proprio filo conduttore emotivo dell’intero evento. I brani liturgici e devozionali sono stati eseguiti con maestria dal Coro Haendel, guidato con sensibilità e rigore dalla Maestra Rosangela Trigiani. Le voci del coro hanno saputo valorizzare ogni istante della liturgia, regalando ai presenti attimi di pura elevazione spirituale e fondendosi armoniosamente con il clima di preghiera.
La serata si è conclusa tra il visibile coinvolgimento dei partecipanti, confermando ancora una volta quanto la figura di San Francesco continui a fare breccia nel cuore della comunità sipontina, unita nella memoria di un santo che continua a insegnare la bellezza della semplicità e dell’amore universale.

San Francesco d’Assisi Patrono d’Italia prega per tutti noi

A cura di Daniele Pio Usato.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Felicità non è fare sempre ciò che si vuole, ma volere sempre ciò che si fa.” – Valerio Albisetti

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO