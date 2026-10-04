Un'intensa emozione a Manfredonia: la comunità si raccoglie per il Transito di San Francesco

Manfredonia ha vissuto ieri sera un momento di profonda spiritualità e intensa commozione in occasione della celebrazione del Transito di San Francesco d’Assisi. La suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria delle Grazie ha accolto i fedeli accorsi per rievocare il passaggio del Poverello da questa terra alla vita eterna.

Una preghiera corale tra letture e meditazioni

La cerimonia è stata strutturata come un vero e proprio cammino di raccoglimento e fede, sapientemente suddiviso in letture evocative, momenti di profonda meditazione e canti sacri. Attraverso le parole che ripercorrono le ultime ore terrene del Santo di Assisi, i presenti hanno potuto immergersi nell’atmosfera di quel 3 ottobre 1226 alla Porziuncola, riscoprendo la straordinaria attualità del messaggio francescano fatto di pace, fraternità e totale affidamento a Dio.

La raffinata cornice musicale del Coro Haendel

Un ruolo di primo piano nella riuscita della serata è stato ricoperto dall’accompagnamento musicale, vero e proprio filo conduttore emotivo dell’intero evento. I brani liturgici e devozionali sono stati eseguiti con maestria dal Coro Haendel, guidato con sensibilità e rigore dalla Maestra Rosangela Trigiani. Le voci del coro hanno saputo valorizzare ogni istante della liturgia, regalando ai presenti attimi di pura elevazione spirituale e fondendosi armoniosamente con il clima di preghiera.

La serata si è conclusa tra il visibile coinvolgimento dei partecipanti, confermando ancora una volta quanto la figura di San Francesco continui a fare breccia nel cuore della comunità sipontina, unita nella memoria di un santo che continua a insegnare la bellezza della semplicità e dell’amore universale.

San Francesco d’Assisi Patrono d’Italia prega per tutti noi

A cura di Daniele Pio Usato.