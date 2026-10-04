TELESE TERME – Il manfredoniano Valerio Santoro è il primo italiano al traguardo della Telesia Half Marathon.

Nella gara internazionale disputata oggi, 4 ottobre, l’atleta dell’ASD Polisportiva Eppe Merla di San Giovanni Rotondo ha conquistato il quinto posto assoluto, chiudendo i 21,097 chilometri in 1h08’31”, in una manifestazione che ha richiamato circa duemila partecipanti.

Davanti a lui soltanto quattro atleti keniani. A vincere è stato Kelvin Kariuki Gachaga in 1h02’46”, seguito da Naason Cheruiyot Kipkorir in 1h02’55” e Vincent Ntabo Momanyi in 1h04’13”. Quarto Enos Kakopil Kales, con 1h06’06”. Santoro ha preceduto il secondo italiano, Marco Pascarella, sesto in 1h11’43”.

Un risultato arrivato nel pieno della preparazione per la maratona di Firenze, in programma il 29 novembre. Santoro si è presentato a Telese con un carico importante nelle gambe: 115 chilometri di allenamento nella settimana.

«Sono stanco, abbiamo tirato molto e fatto tanti chilometri», ha spiegato al termine della gara, ricordando il lavoro in vista dell’appuntamento fiorentino.

Il quinto posto assoluto e il primato tra gli italiani rappresentano così un riscontro positivo lungo il percorso verso Firenze: una prova di valore internazionale affrontata mentre la preparazione resta concentrata sui 42,195 chilometri.