Foggia, centrale dello spaccio in via San Severo: due fermi

Foggia – UNA vera centrale dello spaccio in via San Severo è stata scoperta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Foggia. Due i soggetti arrestati: si tratta di Teodoro De Rosa, nato a Foggia, classe 1967 ed Elisa Fiocco, nata a Foggia, classe 1968, sottoposti a fermo di polizia giudiziaria in esecuzione ad ordinanza dell’AG.Il doppio fermo è stato eseguito a seguito di una perquisizione domiciliare degli agenti nell’abitazione dei due soggetti citati. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti 162,8 grammi di hashish e 25 grammi di marijuana, oltre al diverso materiale per il confezionamento e taglio della droga. De Rosa e Fiocco erano stati coinvolti già in passato in provvedimenti giudiziari. Nel corso della perquisizione domiciliare gli agenti hanno rinvenuto anche 3455 euro sicuro provente dello spaccio e alcuni proiettili calibro 9 x 21, oltre ad una lama.Redazione Stato