Scomparso dalla sua abitazione, ritrovato ferito dai Cc

Monte Sant’Angelo – UN uomo di circa 76 anni, C.A. classe 1934 nato a Monte Sant’Angelo (Fg) ma residente ed occupato da tempo a Manfredonia, è stato ritrovato nella notte del 3 novembre, ore 2 e 30 circa, dai carabinieri della stazione di Monte Sant’Angelo (Fg), facente parte del Comando Compagnia di Manfredonia. L’intervento del comandante e del personale della Stazione dei Cc di Monte Sant’Angelo è stato effettuato nelle prime ore del 3 novembre dopo una ricerca durata diverse ore.Dell’uomo si erano perse le tracce dal pomeriggio del 2 novembre, verso le ore 13-14, orario coincidente con la denuncia dei suoi famigliari alla locale caserma. Anche se le motivazioni alla base dell’allontanamento dell’uomo non sono state ancora ufficializzate sembra che il 74enne si fosse allontanato spontaneamente dalla sua abitazione (di Manfredonia) nel pomeriggio del 2 novembre per recarsi nelle campagne in agro di Monte Sant’Angelo. Probabilmente – ma nessuna conferma a riguardo – per una raccolta di funghi.L’uomo si sarebbe recato nelle campagne di Monte da solo e a bordo della sua autovettura, una Peugeot 206, la mattina del 2 novembre. Una volta sceso dall’auto si sarebbe inoltrato nelle campagne di Monte Sant’Angelo, camminando per quasi un chilometro (in base a quanto raccontato ai carabinieri di Monte Sant’Angelo). Da questo momento non ci sarebbe alcuna certezza sui movimenti successivi dell’uomo, movimenti ancora al vaglio degli inquirenti. In ogni modo, il 74enne sarebbe rimasto per oltre 12 ore nelle campagne di Monte Sant’Angelo, località Parco di Croce, distante dalla sua autovettura e in stato di semi-incoscienza. Un quadro psico-fisico non ottimale anche a causa di un trauma cranico e di una ferita lacero-contusa riportata dall’uomo (come sarebbe risultato dal referto medico) all’arcata orbitale destra. Probabile una caduta o un urto del 74enne. Ma ancora accertamenti al riguardo. Forse l’uomo è rimasto in terra per ore per poi alzarsi quando la notte era oramai calata.Notte contrassegnata dalla forte pioggia di questi giorni, dal vento e dalla nebbia. Il 74enne avrebbe cominciato a vagare zoppicando per le campagne. Qui l’intervento dei carabinieri di Monte Sant’Angelo, coordinati dal comandante della stazione, con l’uomo che è stato dunque tratto in salvo. In considerazione dell’età del 74enne, e delle non ottimali condizioni metereologiche, non scontata una conclusione con esito peggiore della vicenda. Attualmente al vaglio degli inquirenti tutti gli spostamenti e le azioni compiute dall’uomo dal momento della sua partenza in auto da Manfredonia fino al ritrovamento nelle campagne di Monte Sant’Angelo.Redazione Stato, riproduzione riservata