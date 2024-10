Sel Bari, Michele Losappio nuovo segretario provinciale

Bari – SI è appena conclusa l’assemblea provinciale di Sel Bari e Michele Losappio è stato nominato all’unanimità il nuovo segretario provinciale di Sel. “Vorrei che questo ruolo mi desse l’opportunità di costruire una comunità di compagne e compagni con i quali tornare a lavorare per il bene della comunità e del territorio”. Così il segretario commenta la sua nuova investitura preceduta da numerosi interventi degli iscritti di Sel Bari e provincia. Lascia il testimone Lorenzo Cipriani e da 20 passano a 13 i componenti della segreteria provinciale. Un organismo più denso ai fini dell’organizzazione politica con dei ruoli all’interno della stessa, tra i quali quello di Nico Bavaro in qualità di coordinatore.

“Venne infine un tempo in cui tutto ciò che gli uomini avevano considerato come inalienabile divenne oggetto di scambio, di traffico, e poteva essere alienato; il tempo in cui quelle stesse cose che fino allora erano state comunicate ma mai barattate, donate ma mai vendute, acquisite ma mai acquistate – virtú, amore, opinione, scienza, coscienza, ecc. – tutto divenne commercio. È il tempo della corruzione generale, della venalità universale, o, per parlare in termini di economia politica, il tempo in cui ogni realtà, morale e fisica, divenuta valore venale, viene portata al mercato per essere apprezzata al suo giusto valore.” Tempo al quale certamente non ci arrendiamo. Conclude così, con le parole di Marx tratte dalla “Miseria della Filosofia”, il segretario Michele Losappio e al quale Sel Puglia augura buon lavoro.

