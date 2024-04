Manfredonia, acquistano immobile all’asta e lo trovano “distrutto”

Manfredonia. ACQUISTANO un immobile attraverso un’asta giudiziaria e ritrovano lo stesso “distrutto”. E’ la storia illustrata a Stato Quotidiano dall’avvocato Angelo Salvemini, legale al quale la giovane coppia di sposi coinvolta nella vicenda ha dato mandato per la “proposizione di un’articolata denuncia finalizzata ad ottenere la punizione dei responsabili dello scempio perpetrato nonchè a sperare in una possibilità di risarcimento degli ingenti danni subiti.”

Come rende noto il legale, tensioni ci sarebbero state “alla vista dell’ufficiale giudiziario che avrebbe dovuto eseguire lo sgombero”. L’immobile – “ora ridotto ad un cumulo di macerie” – sarebbe costato alla giovane coppia “circa 190.000,00 euro”. “I malcapitati giovani sposi, con un figlio ed un altro in arrivo, sono in preda alla disperazione poichè hanno investito tutti i loro risparmi nell’acquisto di una casa che non possono abitare”.

REDAZIONE STATO QUOTIDIANO.IT