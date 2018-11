Di:

Manfredonia, 04 novembre 2018. Situazione di degrado in zona Via Zara – Via Hermada a Manfredonia. Lo segnalano un gruppo di residenti a StatoQuotidiano.

“Da tempo chiediamo un intervento risolutivo. Mancano bidoncini per buttare carte e plastiche, spesso abbandonate in strada. Abbiamo fatto più segnalazioni al Comune e all’Ase, anche per la mancanza di operatori ecologici in zona. Chiediamo un celere intervento”.

fotogallery