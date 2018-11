“Laddove c’era in progetto una strada è nato un parco, e dopo 30 anni si blocca tutto?”

Di:

Foggia, 04 novembre 2018. “Il punto di vista non è quello architettonico, che può piacere o non, il problema è giuridico e amministrativo. Oggi la Sovrintendenza blocca i lavori in autotutela, la stessa era presente nella commissione che ha dato l’avvio ai lavori, anche se i dirigenti sono cambiati”. Antonio Clemente, architetto, docente di urbanistica presso l’università di Pescara, commenta il blocco del cantiere per i Campi Diomedei. Una vicenda che ha visto in questo giorni scontrarsi, in un serrato botta e risposta, il sindaco Landella e il M5s. La decisione ha suscitato le reazioni critiche del prof. Volpe, presidente del Consiglio superiore Beni culturali, e ha sorpreso la città. Campi Diomedei vuol dire il recupero di 23 ettari di terreno, con copertura per le zone dove è stato trovato un villaggio neolitico, 2milioni e 400mila euro di finanziamenti ed anni di contese per quella zona polmone verde di Foggia. “Com’è possibile- prosegue Clemente- ciò che andava bene prima adesso non lo è più? Si apre un conflitto con le ditte che hanno stipulato contratti. Se hanno ravvisato qualcosa che non andava si potevano trovare altre strade, indire una conferenza di servizio in cui evidenziare le presunte criticità. Ma dove sta la continuità amministrativa, pilastro giuridico? C’è uno sfaldamento nei rapporti fra istituzioni, un’opera che è attesa da trent’anni, che ha superato il piano Rutelli che lì prevedeva una strada, poi arriva e si blocca. In questa città succede che un ipermercato viene bloccato il giorno prima di aprire (il riferimento è a GrandApulia, poi riaperto, ndr) e che le opere iniziate non vanno avanti”.

L’ex dirigente della Sovrintendenza Simonetta Bonomi, contattata da Stato Quotidiano, preferisce non rilasciare alcuna dichiarazione, se non: “Ho dato parere favorevole, dunque ci credevo, spero che si superi preso questo momento, per lo stop mi dispiace”.

Cripezzi (Lipu): “Un progetto non condiviso”

Enzo Cripezzi, segretario provinciale della Lipu, è in linea con la polemica sull’opera che in questi anni ha portato avanti il M5s: “La nostra è sempre stata una posizione motivata, non dettata da isteria, poi è chiaro che si può strumentalizzare politicamente, sebbene in consiglio comunale la nostra idea è stata politicamente orfana. Ora i media hanno acceso i riflettori, avrebbero dovuto farlo quando la questione è cominciata”. Ma come la pensa Cripezzi? “L’approccio al progetto è stato dettato più da opportunità di far circolare il denaro che da un confronto di idee, più volte abbiamo chiesto di rettificarlo. Rimane lì l’Iriip, il centro per l’incremento ippico, ma il respiro che gli si dà è di un isolotto racchiuso in un progetto più ampio senza mantenere l’identità storica del complesso monumentale. Io no so se questo blocco reggerà, perché poi le ditte mettono sul piatto il risarcimento del danno, se questo fosse stato un progetto partecipato non avremmo avuto intralci nell’iter”.

Gioacchino Rosa Rosa, profondo conoscitore della filosofia foggiana, pensa che “tutti commentano ma se si trattasse di fare una manifestazione a favore si tirerebbero indietro. Uno spazio recuperato per cittadini è sempre una cosa positiva, anche se non conosco le carte, tra l’altro su questo terreno ci sono anni di contenzioso fra Comune e Regione. Circa la strumentalizzazione politica, cioè chi si vuole intestare il taglio del nastro, io credo che chiunque abbia voluto quest’opera voleva anche vederla finita”.

Azzarone (Pd): “Foggia merita di migliorare”

Un progetto sottratto alle solita edilizia, un tesoro molto conteso che in quell’area avrebbe visto bene dei palazzi.

Lia Azzarone, segretario provinciale del Pd, sulla sua bacheca facebook scrive: “Non mi voglio arrendere all’idea che ci sia sempre qualcuno disposto a non far crescere questa città! Foggia merita di migliorarsi e migliorare la qualità della vita dei foggiani spetta a noi tutti…mi auguro di poter vedere presto concluso positivamente questo ‘stop’ burocratico e di poter usufruire di un pezzo della nostra città, così come meritiamo”. E l’assessore regionale Piemontese, scrive in una nota: “Spero che il ministro dei Beni culturali e i parlamentari del M5s, oggi maggioranza che governa l’Italia, sappiano valorizzare un investimento per complessivi 7 milioni di euro e sbloccarlo il più in fretta possibile”.

Marcello Sciagura, consigliere comunale e medico dell’ambiente, ritiene assurda la decisione. “Nel parere della Sovrintendenza non ci sono motivazioni inerenti alla struttura dei Campi, la cosa la vedo strumentale, se c’è un problema per il centro Iriip, perché i cavalli non hanno più la spazio di prima, lo dicano, ci sono altre aree in città e in periferia, quello è ormai diventato il centro di Foggia dagli anni ’20 a oggi. Ci dica la Sovrintendenza in che modo questa struttura può essere danneggiata, il M5s chiarisca la sua posizione dopo le parole di Sgarbi”, che esultava per lo stop citando il deputato di Foggia Giorgio Lovecchio. Che in un comunicato ha smentito qualunque ingerenza rispetto a quanto deciso sul progetto.

