Meteo Puglia, ancora instabilità con piogge e qualche temporale

LUNEDI’: La perturbazione giunta domenica si allontana verso Levante favorendo così un parziale miglioramento del tempo. Ancora fenomeni su Puglia e Ovest Molise; asciutto e via via più sereno dalla serata. Temporali al mattino a tratti forti sulla Puglia centro-meridionale. Temperature minime in calo, con estremi di 15°C; massime stabili, con punte di 20°C. Venti moderati o tesi meridionali in attenuazione. Mar Ionio fino a molto mosso, poco mosso l’Adriatico.

ANCORA INSTABILITA’ CON PIOGGE E QUALCHE TEMPORALE:

Una circolazione depressionaria resta attiva sul Mediterraneo occidentale spingendo correnti umide meridionali verso le nostre regioni. Un nuovo fronte raggiungerà nella seconda parte di domenica le nostre regioni con rovesci e temporali. Meglio da martedì con il ritorno a bel tempo un po’ su tutti i settori salvo residua variabilità sul Salento. Temperature ancora miti e superiori alle medie del periodo, specie nei valori massimi diurni.

