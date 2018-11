Nuovo Arcivescovo di Manfredonia. Gatta “Benvenuto al buon pastore”

Di:

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta.

“Al neo Arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, Padre Franco Moscone, va il nostro saluto più affettuoso. Siamo certi che eserciterà la sua missione da “Buon Pastore”, attento ad ogni pecora del suo gregge con amore e carità. Gli siamo vicini oggi, ma lo saremo ancor più nei giorni che verranno: lo aspetta un impegno complesso e delicato, in una terra generosa e piena di sentimenti, ma anche profondamente scossa dalla criminalità ed afflitta dalla piaga della disoccupazione e del disagio sociale. Tutto ciò che potremo fare, come Istituzioni, per supportare l’azione di Padre Franco lo faremo con gioia”.