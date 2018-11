Ruba “calze dei morti”, arrestato cerignolano

Di:

Foggia. Il 1° novembre, agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Cerignola della Questura di Foggia, hanno tratto in arresto Mario Pugliese, classe 1993 per il reato di furto aggravato, anche per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio nella zona del centro cittadino, verso le tre e trenta della mattina, nel percorrere Via Nizza, gli Agenti della pattuglia notavano un uomo vestito di nero, fermo vicino ad un gazebo ambulante per la vendita di dolciumi.

L’uomo che effettivamente stava facendo da “palo”, alla vista della volante avvertiva i complici che erano all’interno del gazebo e immediatamente si davano alla fuga. In particolare, due persone scappavano a bordo di uno scooter facendo perdere subito le proprie tracce, mentre altri due scappavano a piedi portando via due buste di dolciumi.

Un agente inseguiva a piedi i due ladri e senza mai perderli di vista riconosceva tra i due Pugliese, li vedeva infine entrare in un’auto Fiat 500 che si dava alla fuga. Nasceva un inseguimento con l’auto della polizia appena sopraggiunta, in seguito al quale i due fuggitivi vistisi braccati abbondonavano il mezzo scappando a piedi.

Uno dei due, precisamente Pugliese veniva fermato dagli Agenti che riuscivano anche a recuperare una delle due buste di dolciumi rubate. Dopo gli accertamenti di rito l’arrestato veniva condotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La merce rubata consistente in 40 calze dei morti ripiene di dolciumi veniva restituita al proprietario.