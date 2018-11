Di:

Ultima fiamma di Vittorio Tricarico stregato da “amici per caso”

Ospite speciale alla prima registrazione della sitcom ideata da Vincenzo Moccia “Amici per Caso”. Il pluripremiato attore scrittore prof. Vittorio Tricarico interpreta il ruolo dell’uomo invaghito della giovane fanciulla in erba.

Amici per caso

Sono iniziate presso il mobilificio Massimo Arredamenti, le riprese del nuovo progetto di Stato Quotidiano. Questa volta preparatevi a ridere con “Amici per caso” la Sit Comedy scritta e diretta da Vincenzo Moccia.

Tanti gli attori coinvolti nel progetto: Miriana Di Tullo, Emilia Di Padova, Tonino Bitondi, Pasquina Gelsomino, Luca La Torre, Daniele Marasco, Pia Andrea Impagliatelli e Vincenzo Moccia. Inoltre ogni episodio vedrà la partecipazione di un ospite illustre che vi sveleremo piu avanti.

Le riprese ed il montaggio sono a cura di Luisa Totaro con la supervisione del regista Vincenzo Totaro.

fotogallery StatoQuotidiano.it