Assalto in banca con pala meccanica a San Marco in Lamis

(ANSA) – SAN MARCO IN LAMIS (FOGGIA), 04 NOV – Con una pala meccanica hanno sfondato parte del muro perimetrale della filiale della Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo che si trova in pieno centro a San Marco in Lamis, nel Foggiano, ma hanno desistito dal compiere l’assalto per il tempestivo intervento delle guardie giurate.

E’ accaduto la notte scorsa. Autori del tentato furto almeno due persone, una delle quali armata con fucile. Le indagini sono affidate ai carabinieri che stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sicurezza. (ANSA).