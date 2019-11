Comune Manfredonia, nomina responsabili per attività gestionale del Tributo

Manfredonia, 04 novembre 2019. Con recente atto del Commissario straordinario del Comune di Manfredonia, sono stati designati quali Funzionari Responsabili ai quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo:

– IMU, TASI e TARI, – ICI e TARSU per tutte le attività residuali il dirigente pro tempore del Settore Economico Finanziario, incarico al momento ricoperto dal dott. Matteo Ognissanti,

– PUBBLICITA’, PUBBLICHE AFFISSIONI, entrate COSAP e tributi minori come distintamente disciplinati il dirigente pro tempore del Settore Urbanistica (Demanio), incarico al momento ricoperto dalla dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda.

Atto in allegato

CS n087 del 29102019