Foggia invasa dalla Pokémon-mania!

Presso il Centro Commerciale Mongolfiera di Foggia, dal 15 al 17 Novembre 2019, sarà possibile partecipare a un evento a tema Pokémon per l’uscita dei nuovi giochi. Sono già tantissime le vendite dei nuovi giochi di una delle saghe più famose del mondo, Pokémon: Spada e Pokémon: Scudo. Il rilascio in Italia è previsto per giorno 15 Novembre, e il Centro Commerciale Mongolfiera di Foggia, in collaborazione con Il Festival del Nerd e Playstrong, ha deciso di organizzare un evento unico all’insegna del divertimento.

Il Festival del Nerd, già conosciuto nel territorio foggiano per la fiera dedicata al mondo del fumetto, del cosplay e dei videogiochi sarà presente durante le giornate per tenere dei laboratori adatti ai più piccoli, oltre a organizzare un raduno cosplay a tema Pokémon il quale avrà luogo domenica 17 Novembre dalle ore 11:00 e durante il quale i cosplayer potranno richiedere un photo-set gratuito. Gli organizzatori, però, tengono a precisare che una delle icone del mondo ideato da Nintendo, ovvero Pikachu assieme al suo allenatore Ash e altri amici, sarà presente già sabato 16 Novembre nel pomeriggio per incontrare i partecipanti all’iniziativa.

La start-up foggiana Playstrong, sempre più seguita dal territorio italiano grazie alle sue idee innovative, invece, sarà presente all’evento in collaborazione con la community italiana dedicata ai Pokémon più grande del Paese, Pokémon Millennium, per l’allestimento delle postazioni gaming con le quali sarà possibile provare gratuitamente i nuovi giochi e ricevere fantantici gadget targati Nintendo! Inoltre, per i fan di Pokémon GO, la community foggiana sarà presente sabato pomeriggio per organizzare un torneo gratuito a premi. “Giocare, soprattutto per i più piccoli, è fondamentale, e i Pokémon rappresentano da sempre un modo intelligente per educare i bambini. Sia i videogiochi che il cartone animato e i film della saga hanno l’obiettivo di insegnare valori fondamentali quali l’amicizia, la lealtà e la perseveranza” “Tutti almeno una volta nella vita abbiamo sentito parlare di Pikachu e dei suoi amici, perciò siamo più che mai felici di poter organizzare un evento dedicato a uno dei titoli più amati dal pubblico mondiale”. – Queste le parole di Stefano Santangelo, CEO di Playstrong.