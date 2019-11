Foggia. Pubblicato il bando di gara per il centro Palmisano

E’ stato pubblicato oggi all’albo pretorio del comune di Foggia il bando di gara per il centro anzianichiuso dopo che sono state riscontrate illegittimità sull’affidamento a 5 associazioni. Il dirigente ai servizi socialiaveva immediatamente interrotto le attività e annunciato il bando di gara, contestato da quattro consiglieri di maggioranza (in quanto “era stato escluso il consiglio comunale da una (eventuale) determina dirigenziale di cui chiedevano conto”. Questa interpellanza non è stata discussa in consiglio comunale il 24 ottobre scorso, giorno in cui è stata bocciata la commissione di indagine dei servizi sociali.

La pubblicazione all’albo esegue la contestata determina dirigenziale di Carlo Dicesare. L’importo complessivo dell’appalto – si legge sul bando- è di euro152.745mila . Il contratto ha durata di 12 mesi dalla sottoscrizione. Fra i vari soggetti ammessi alla gara in base alle disposizioni di legge, si precisa che sono ammesse “anche le associazioni riconosciute iscritte ai competenti albi”. Il termine di validità dell’offerta è di 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione, cioè 180 giorni dal 19 novembre, data fissata.

In ogni caso resta valida quell’ interpellanza dei consiglieri che, dice Bruno Longo “è stata inviata al prefetto Grassi, al presidente del consiglio comunale Iaccarrino, al sindaco Franco Landella e al segretario generale Pierluigi Caso. Ribadisco che non si tratta di una materia di competenza del dirigente ma di una nostra materia”.

Chiedevano un risposta scritta sul “perché fosse stata annunciata una gara senza coinvolgere il consiglio comunale”.

Massimiliano Di Fonso commenta: “In attesa di capire chi è il privato che gestirà il centro, noi cerchiamo di capire le intenzioni di un dirigente che fa di testa sua e non coinvolge la politica. Non permetteremo altre situazioni in cui i dirigenti decidono in autonomia”. I tempi per espletare la gara, in ogni caso, sono lunghi e il problema degli anziani, che non hanno più una casa dove essere ospitati e per cui hanno già protestato, resta come problema sociale.