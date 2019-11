Foggia, scolaresche e cittadini visitano Comando provinciale Arma

, 4 novembre 2019. Stamattina, dalle 09.00 alle 13.00, in occasione della ricorrenza della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, molti foggiani hanno approfittato per visitare la caserma Alfredo Guglielmi, intitolata al Brigadiere foggiano dell’Arma, decorato di Medaglia d’Argento al Valore Militare,concessa alla memoria, caduto in servizio il 27 ottobre 1937, che ospita nell’omonima via il Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia.

Singoli e scolaresche, sia delle elementari che delle medie, hanno potuto ammirare alcuni dei mezzi quotidianamente utilizzati dai Carabinieri nel servizio di controllo del territorio, apprezzandone le particolari dotazioni tecniche e operative, illustrate nei dettagli dagli stessi operatori che li utilizzano. Era poi stato allestito, a cura del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Foresta Umbra, del Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Gargano e del Gruppo Carabinieri Forestale di Foggia, uno stand con materiale divulgativo per l’educazione ambientale e documentazione esplicativa dell’attività di istituto, che hanno suscitato interesse e curiosità.

Come sempre, poi, un vivo successo hanno riscosso due splendidi cavalli, di razza Murgese, normalmente utilizzati per il pattugliamento delle zone più impervie del Parco del Gargano. Dove i mezzi meccanici non arrivano rivivono le storiche radici dell’Arma, anche grazie all’assorbimento delle grandi professionalità del Corpo Forestale.

Oltre alla visita all’aperto, infine, si è voluto dedicare, soprattutto agli amici-visitatori più giovani, un momento più riflessivo, approfittando dello spazio della Cappella interna, per lanciare alcuni fondamentali messaggi sui concetti di legalità, di convivenza civile e di rispetto reciproco.