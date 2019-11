La mafia a Foggia si sconfigge non solo con gli arresti, la repressione e le condanne penali, per quanto necessari, ma anche e soprattutto con la buona politica, con un tessuto sociale il più possibile sano, una virtuosa imprenditoria, con la lotta alla corruzione e all’illegalità diffusa, con la partecipazione attiva e consapevole dei cittadini, con l’ottimale funzionamento del sistema democratico e con i diritti, a cominciare dal diritto ad un lavoro dignitoso e ben remunerato.

Solo tenendo fermi questi obiettivi potrà essere ricordato in modo efficace, bello e sincero il grandissimo sacrificio di Giovanni Panunzio, figlio di Foggia troppe volte dimenticato e bellissimo esempio di questa nostra terra generosa.

Per ricordarlo anche quest’anno, nell’anniversario del suo omicidio, l’Associazione “Giovanni Panunzio – Eguaglianza Legalità Diritti”, con il contributo decisivo di Giovanna Belluna Panunzio e Antonio Belluna e in collaborazione con l’Università di Foggia, ha chiamato a raccolta un novero significativo di personalità di rilievo nazionale.

Saranno con noi presenti, infatti, il giorno 6 novembre 2019, dalle ore 9.30, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia, a Foggia in Via Caggese n. 1, il Magnifico Rettore Prof. Pierpaolo Limone; il Prefetto e Commissario nazionale per il Coordinamento delle Iniziative di Solidarietà per le Vittime dei reati di tipo mafioso, dott. Raffaele Cannizzaro; la Prof.ssa Donatella Curtotti, Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia; Carlo Bonini e, in videoconferenza, Federica Angeli, giornalisti noti a livello nazionale e internazionale, autori delle più importanti inchieste degli ultimi vent’anni sulle nuove mafie, tra Ostia e il Gargano; la Vicepresidente e il Presidente dell’Associazione organizzatrice, Giovanna Belluna Panunzio e Dimitri Cavallaro Lioi; la Prof.ssa Ombretta Di Giovine, docente di diritto penale presso l’Università di Foggia, che discuterà insieme agli altri ospiti proprio di mafia foggiana, tra nuovi e antichi modelli; Michela Magnifico, giornalista di TeleFoggia; Stefano Corsi, di recente impegnato proprio a Ostia dove ha ottenuto un importante riconoscimento per il monologo dedicato a Panunzio, da lui recitato e scritto da Marcello Strinati, entrambi del “Teatro della Polvere”; Leonardo Palmisano, scrittore, sociologo ed editore, coordinatore del progetto “Un Uliveto per Foggia: Rigeneriamo la Città”, di cui parleremo anche quest’anno, gli avvocati Valerio Vinelli, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Foggia e Presidente Lions Club Foggia Host, e Mario Aiezza, Presidente di A.I.G.A. Foggia.

Sarà presente anche l’attore e regista Pino Casolaro, di “Officina Teatrale – Il Teatro dell’Accorgersi”, che curerà alcune significative letture.