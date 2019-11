“Ringrazio di cuore tutti i miei concittadini di Manfredonia per aver visto e condiviso il video della mia canzone, contribuendo ai quasi 3MILIONI di visualizzazioni in 3 mesi dalla sua uscita. Per essere aggiornati sui video futuri iscrivetevi al mio canale YouTube! Un abbraccio“.

Così sui social il cantante Ciro Famiglietti, originario di Manfredonia.

“Forse Un Giorno Ti Penserò” Available Now On: Spotify: https://open.spotify.com/album/4g71KK… ITunes: https://music.apple.com/it/album/fors… Amazon: https://www.amazon.it/Forse-Giorno-Pe… Google Play: https://play.google.com/store/music/a…