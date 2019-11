Manfredonia, Fraticelli “Nuova palestra per diversamente abili”

Dalla sinergia e collaborazione tra tutte queste associazioni, è sorta l’idea di implementare la struttura del “Palatomaiuolo”, con un nuovo spazio modellato in base ai particolari bisogni di ragazzi speciali, dove gli stessi possano dare sfogo alla loro energia in totale tranquillità, e che in loro assenza diventi polo per attività teatrali, e socio-culturali.