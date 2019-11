Manfredonia. Un ricordo del talentuoso cantante Luciano Gatta (foto)

Inizia l’attività canora in giovanissima età, con il musicista-artigiano Nino Totaro nella sartoria di Pietro Pacilli, luogo frequentato anche da altri musicisti, come il talentuoso suonatore trombone Peppino Tomaiuolo e quando era libero da impegni artistici, anche dal famoso chitarrista sipontino Pino Guerra, compare del capomastro della sartoria.

Nella bottega di Pacilli, il giovane cantante Gatta pur apprendendo bene l’arte del cucito, si esibisce nel contempo in manifestazioni varie cittadine. In una di queste sue performance è presente il talentuoso musicista Pino Guerra che, sorpreso dalle doti canore di Luciano gli consiglia di trasferirsi a Milano, in quegli anni capitale della musica leggera italiana.

Artista dalla voce possente e melodica, Gatta è stato dagli inizi degli anni ’60 il cantante sipontino più longevo, e uno dei migliori interpreti della musica leggera che abbia espresso la nostra Città.

Dal 1962 è il cantante del complesso musicale “I Delfini” allestito dal musicista Nino Totaro in collaborazione del suonatore di trombone Peppino Tomaiuolo.

Sempre negli anni ’60 partecipa al concorso canoro di “Castrocaro” per la selezione finale, e poi partecipa al “Festival delle Rose” in Roma, dove è vincitore del “Premio della Critica”.

Il 7 dicembre 1965, Gatta prende parte a Milano alla “2^ Fiera della Canzone” con il motivo “Dove finisce il mondo”. La canzone considerata dalla giuria, una delle migliori partecipanti al concorso canoro, merita l’incisione discografica sponsorizzata dalla New Star Records.

Verso la fine degli anni ’60 canta nel gruppo musicale “I VISCONTI”, con il quale tiene serate con artisti di fama nazionale, quali Ornella Vanoni, Little Tony, Anna Marchetti, in famosi locali d’Italia, tra i quali voglio ricordare: “La Conca” di Atri, “l’Eden Dance” di Modena, “l’Arena Flegrea” di Milano, il Night Club di Ippocampo (frequentato allora dal jet set nazionale) ed altri prestigiosi locali by night.

La sua grande passione per il canto, mette in secondo piano il suo lavoro di bravo sarto, e poi di gestore di una boutique di moda.

Negli anni ’70, allestisce il mitico complesso “LUCIANO GATTA E I GATTI BLU”, con il quale fino al 2001, ha divertito ed entusiasmato in ogni dove (carnevale, matrimoni, feste di piazza) tutti i presenti per le sue eccezionali performance canore. Per anni, il 16 luglio si esibito gratuitamente per devozione insieme al pianista Leo Paglione, in occasione della Festa in onore della Madonna del Monte Carmelo.

Luciano, mi ha spesso confessato, che quando è andato a Milano negli anni ’60 dove gli hanno proposto di rimanere a cantare nella metropoli lombarda, ha sempre rifiutato, perché soffriva tantissimo di nostalgia e non riusciva a stare molto tempo lontano da Manfredonia.

Senz’altro il nostro Luciano avrebbe meritato in quegli anni, miglior fortuna, perché non era da meno dal punto di vista vocale a nessun altro cantante di fama nazionale. Molti non sanno, che Luciano Gatta, nato nello stesso mese e anno di Lucio Dalla era molto amico del cantautore bolognese. Da ragazzini, mi riferiva anni fa Luciano, quando Dalla soggiornava a Manfredonia durante il periodo estivo con la madre, la signora Iole Melotti, spesso si sedevano sulle scale dell’ingresso che portava alla cabina del cinema Fulgor per strimpellare e cantare insieme motivi musicali.

Lo showman sipontino, ci ha lasciati nel pomeriggio di sabato 19 settembre 2009.

Personalmente, ho voluto salutarlo per l’ultima volta a casa sua, dove insieme alla sorella suora, alla moglie Giovanna e ad altri parenti e amici, abbiamo recitato il santo rosario ed altre preghiere in suffragio della sua anima.

La mattina di domenica 20 settembre 2009, in occasione del “4° Raduno Nazionale auto d’epoca Fiat 500 e Derivate” – “Memorial Carmine Cotrufo”, un motivo della sua ultima incisione discografica è stato fatto ascoltare nella Piazza Giovanni XXIII, salutato da un lungo applauso che ha commosso tutti i sipontini e non, presenti alla manifestazione.

Nel pomeriggio della stessa giornata, presso la chiesa “Sacra Famiglia” si sono tenuti i funerali dell’artista sipontino. Dopo il rito funebre, uno dei brani più belli della sua incisione intitolato: “Dove finisce il mondo” è stato fatto ascoltare in chiesa, che ha provocato grande commozione nei presenti al suo funerale. All’uscita della salma dalla chiesa, prima del trasferimento all’ultima dimora, un caloroso applauso ha salutato Luciano, mentre le note di un altro suo motivo di successo intitolato “Pietà o mio Signore”, venivano trasmesse da un impianto voce all’esterno della chiesa.

Il cantante Luciano Gatta, nonostante il terribile male che lo opprimeva da alcuni anni, ha continuato a reagire con tutte le sue forze e a cantare fino all’estate 2009, allorquando si è esibito il 4 luglio presso la Lega Navale e poi il 15 luglio in occasione della Festa della Madonna del Carmine, accompagnato nelle due ultime esibizioni dal complesso di Leo Paglione, commuovendo tutte le persone presenti.

In suo ricordo, durante il carnevale di quest’anno è stata allestita con successo da Bruno Mondelli una “socia” nel salone delle ex suore della Stella Maris (struttura sita in corso Manfredi a fianco della chiesa Stella Maris), ora sotto il nome di “Centro di Accoglienza” dedicato dal 6 ottobre 2016 alla brava giornalista di Manfredonia Anna Castigliego, scomparsa prematuramente. Nel mio libro: “Manfredonia in musica” ho dedicato a Luciano Gatta alcune pagine del suo vissuto artistico.

“Caro Luciano, anche se sono trascorsi dieci lunghi anni dalla tua dipartita, questa Città che amavi tanto e che ti ha sempre apprezzato e voluto bene per le due doti canore non ti dimenticherà, perché attraverso la tua musica e le tue interpretazioni hai trasmesso a tutti la gioia di vivere e l’amore per gli altri”.

L’amico musicista Tonino Racioppa, residente da anni a Matera, cultore del dialetto e delle tradizioni popolari di Manfredonia, il 4 ottobre 2009 dopo la dipartita di Luciano Gatta, in una sua recensione pubblicata sul sito online “Tutto Manfredonia” così lo volle ricordare: Luciano, hai avuto da Dio il dono della musicalità e ci hai gratificato porgendola a noi di volta in volta con garbo, grinta, passione, impeto senza mai strafare. Ci hai deliziato con stile gradevolissimo per lunghissimi anni.

Abbiamo fatto tante serate insieme agli inizi della tua carriera. Conversare con te era un piacere: i gusti musicali tuoi e miei erano gli stessi. Il tuo messaggio spirituale è racchiuso in quel meraviglioso CD che hai inciso l’anno scorso. Lo ascolto spesso e ogni volta mi sembra di averti accanto.

Alle esequie, mentre il tuo canto finale volteggiava nella Chiesa, ci hai fatto provare il più grande brivido della tua lunga carriera. Ho visto molti intorno a me singhiozzare come bambini. Lucià, con questo “scherzo” ci hai toccato nel più profondo del cuore come non mai. Ecco che le parole del tuo canto “Alla fine del mondo” hanno acquistato un nuovo significato e tutti, ma proprio tutti, all’improvviso abbiamo avuto conferma, semmai ce ne fosse stato bisogno, che ti volevamo e ti vogliamo veramente tanto tanto bene.

Ciao caro indimenticabile amico. Scusami se, abbracciandoti poche settimane fa, ti ho provocato quella smorfia di dolore quando inconsapevolmente ho toccato la tua spalla destra, operata dal chirurgo.

Testo e foto a cura di Franco Rinaldi, cultore di storia e tradizioni popolari di Manfredonia

