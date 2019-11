Omicidio Giuseppe Silvestri, al via processo per Lombardi e Zino

Al via oggi in corte d’assise a Foggia, con la costituzione delle parti e l’ammissione delle prove, il pro­cesso di primo grado ad uno dei presunti responsabili dell’omicidio di Giuseppe Sil­vestri, l’allevatore di 44 anni di Monte Sant’Angelo, soprannominato «l’Apicanese», assassinato all’alba del 21 settembre 2017 in un agguato ritenuto collegato alla guerra tra il clan Libergolis cui era ritenuta vicina la vit­tima, e il gruppo Romito-Ricucci-Lombardi con cui sarebbe schierato uno dei presunti assassini. Alla sbarra c’è Matteo Lombardi, 49 anni, detto «u’ carpinese», di Monte Sant’Angelo, commerciante d’auto: è ritenuto vertice dell’omonimo clan alleato dei Romito e della famiglia Ricucci nella guerra con gli ex amici e soci Libergolis.

Lombardi fu arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo di Foggia il 18 aprile scor­so su ordinanza del gip di Bari chieste dalla Dda: già in passato è stato accusato di omi­cidio e sempre assolto. Detenuto in carcere, Lombardi risponde di concorso con persone rimaste ignote nell’omicidio premeditato di Silvestri, aggravato ulteriormente dalla mafiosità per i metodi usati e per aver agevolato il proprio gruppo criminale contrapposto ai Li­bergolis. Lombardi, difeso dagli avvocati Francesco Santangelo e Pietro Schiavone, si dice innocente: sostiene che all’ora dell’omi­cidio – le 4.50 del 21 marzo 2017 – era in viaggio in auto da Manfredonia diretto in Lombardia per la sua attività di commerciante d’auto.

Il secondo imputato è Antonio Zino, quaran­tenne di Manfredonia, ai domiciliari: rispon­de di favoreggiamento perché avrebbe aiutato Lombardi a eludere le indagini, «dapprima prestandosi a trasportare Lombardi in auto nel nord Italia il giorno dell’omicidio; e suc­cessivamente dichiarando falsamente agli in­quirenti» recita il capo d’imputazione «che fin dalla partenza da Manfredonia in direzione di Lodi, Lombardi fosse in sua compagnia».

