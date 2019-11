Pisicchio esulta “Al via iter per ddl sulla Bellezza”

, 04 novembre 2019. “Con il passaggio in giunta regionale abbiamo avviato ufficialmente l’iter del disegno di Legge sulla Bellezza. Uno strumento normativo e innovativo che ci permetterà di ripensare e valorizzare il nostro territorio secondo i criteri della qualità della vita e dei bisogni dei cittadini. Sono particolarmente soddisfatto perché da ora il testo sarà incanalato sui binari legislativi della Regione Puglia, prima dell’approdo definitivo in Consiglio Regionale”.

“Nelle ultime settimane ho anche letto e ascoltato alcune osservazioni, spesso ingenerose e strumentali su questa legge che, voglio ricordarlo, non è nata nelle stanze chiuse dei palazzi istituzionali, ma è nata e cresciuta all’aperto, tra i territori e i cittadini. Per questo il mio prossimo obiettivo sarà il coinvolgimento di tutte le forze politiche del Consiglio regionale, sia di maggioranza, sia di opposizione, perché questa non sarà la legge di una parte politica ma sarà la legge di tutti. E avendo come unico obiettivo il progetto di uno sviluppo più ordinato ed armonico del nostro territorio, mi auguro la massima convergenza”.

Così l’assessore alla Pianificazione Territoriale Alfonso Pisicchio sul passaggio in giunta regionale del disegno di legge regionale sulla Bellezza.