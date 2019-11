Provincia. Gatta incontra “I maestri panificatori”

Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, ha incontrato, a Palazzo Dogana, Donato Taronna, di Monte Sant’Angelo, e Antonello Caricone, di Orta Nova, premiati a Matera da Confesercenti come “Maestri Panificatori”, in occasione della manifestazione “I Pani d’Italia”.

Il prestigioso riconoscimento è stato conferito limitatamente a trenta panificatori segnalati sul tutto il territorio nazionale.

Nel suo intervento il Presidente Gatta ha evidenziato che andrebbe promossa una filiera grano-pane, dal produttore al panificatore, per sostenere adeguatamente il livello di qualità delle produzioni. Ha, inoltre, ipotizzato la previsione di un disciplinare di produzione per la valorizzazione del profitto con un marchio IGT (indicazioni geografiche tipiche) o DOP (denominazioni d’origine protette). Poi, ha sottolineato come le eccellenze della Capitanata propongano una vasta gamma di offerte di qualità e che, nell’arte bianca, l’intero territorio dauno da sempre esprime professionalità e competenza.