Puglia. Tempo in miglioramento, salvo residuo fenomeni

Bari, 04 novembre 2019. Meteo Puglia: la perturbazione si allontana lasciando in eredità ancora un po’ di instabilità nella prima parte della giornata su Salento e Lucania tirrenica. Ampi spazi soleggiati altrove. Venti moderati o tesi dai quadranti sud occidentali-meridionali; molto forti dai quadranti sud occidentali in intensificazione e in rotazione a occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 2950 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto molto mossi o localmente agitati.

Martedì 05 Novembre Prevalenza di bel tempo, qualche fenomeno a Ovest

MARTEDI’: Prosegue l’afflusso di correnti occidentali che rinnova tempo a tratti instabile su Molise occidentale e Lucania tirrenica. Meglio altrove con ampi spazi soleggiati salvo qualche fenomeno a fine giornata su Molise orientale, alta Puglia e Salento. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione a meridionali; forti dai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3450 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da mossi a molto mossi. SERA

Mercoledì 06 Novembre Nuova perturbazione in transito