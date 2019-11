“Rione Preti” Foggia, verso finanziamento da 1 milione di euro

A) al riuso e alla rifunzionalizzazione di una struttura esistente di proprietà della stessa Agenzia, ubicata a Foggia al “ Rione Preti” per cui necessita di un finanziamento totale in € 1.000.000,00, prevedendo € 500.000,00 quale cofinanziamento della stessa ARCA (con l’utilizzo delle economie dei cantieri chiusi) e € 500.000,00 a valere sul finanziamento di cui al D.P.C.M. del 06 dicembre 2016 di approvazione della graduatoria del Programma di Intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016; B) alla realizzazione di n.24 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Foggia con un apporto finanziario di € 3.400.000,00 (con l’utilizzo della quota parte delle economie dei cantieri chiusi), da realizzarsi su un area di proprietà comunale di cui il Comune di Foggia ha ceduto a titolo gratuito sita in viale Fortore, accatastata al foglio 76 particella 33 avente un estensione di mq.1.901,00.

la proposta dell’ARCA CAPITANATA di localizzazione del finanziamento per un importo totale pari a € 3.900.000,00 ( quota parte di € 3.914.291,49) disponibile nell’ambito delle economie già rendicontate dall’ARCA Capitanata, riveniente dai cantieri ultimati di cui alle Leggi Statali n.67/88, n.179/92 e n.135/97, per i seguenti interventi inerenti al “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”, di cui al D.P.C.M. 25.05.2016:

La Giunta regionale ha accolto la proposta dell’ARCA CAPITANATA di localizzazione del finanziamento per un importo pari a € 2.619.601,55 trasferite alla Regione Puglia per effetto dell’Accordo di Programma Regioni – Ministero dei LL.PP. sottoscritto in data 19.04.2001 e versate dalla stessa Arca alla Cassa DD.PP., per l’attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria da realizzare sugli edifici di ERP, ubicati in Foggia e provincia