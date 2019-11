Manfredonia. Romani “Mercato ittico: ripartire si può, si deve”

Manfredonia, 4 novembre 2019. “È stata la croce per diversi anni della nostra città, oggi credo che la categoria prima e la classe politica dopo, dovrà credere in una struttura che sia da volano all’intero comparto.



Punti di sbarco, certificazione sanitaria del pescato, azzeramento della commercializzazione a nero del prodotto, punto vendita al dettaglio del pescato, affitto aree mercatali per la valorizzazione del “brand” pesca a cooperative e imprese di pesca, area bar, market al dettaglio, visite mediche biennali per la “gente di mare” assistenza legale commerciale e fiscale con specialisti in diritto della navigazione convenzionati dovranno essere la mission di chi sarà chiamato a gestire.



Iniziative da adottare dovranno essere semplici, ma efficaci per il rilancio della struttura.

Va da sé, che l’impegno principale è far confluire il pescato, cercando di porre in essere iniziative di assistenza e vantaggi per quei armatori che intenderanno avvalersi dei servizi offerti, senza scendere a compromessi con gente, signorotti e personaggi del passato”.

Nota stampa a cura dell’Avv. Cristiano Romani, già consigliere comunale F.I.