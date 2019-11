“Strage San Marco”, stamani l’interrogatorio di Carlo Magno omicida di Tucci (ST)

, 04 novembre 2019. “ Strage di San Marco in Lamis “, nella quale la mattina del 9 agosto 2017 persero la vita i fratellie il cognatosvoltosi stamani, nel Tribunale di Foggia, l’interrogatorio in videoconferenza di(nato a Manfredonia il 18.11.1957), reo confesso dell’omicidio di, alias ‘Faccia d’Angelo’, assassinato ad Amsterdam nell’ottobre 2017.

Magno da anni viveva facendo la spola tra la città olandese e la cittadina di origine.

L’interrogatorio con il Sostituito Procuratore Gatti del 9 gennaio 2018

Da raccolta dati, il 13 ottobre 2017, Magno si reco’ da un avvocato ad Amsterdam dicendo che “aveva commesso un omicidio”. “L’avvocato contattava la polizia, Magno indicava il cadavere di Tucci in una valigia all’interno del portabagagli di una macchina. Da una prima sommaria ispezione cadaverica, notava un foro causato da un colpo di arma da fuoco in testa“.

“In seguito alla commissione dell’omicidio di Saverio Tucci, Carlo Magno si è spontaneamente consegnato alle autorità olandesi “mostrando da subito un significativo atteggiamento collaborativo, confermando, con dovizia di particolari relativi alla commissione del delitto, anche le dichiarazioni auto accusatorie rese in prima istanza“. “Dichiarazioni auto accusatorie peraltro confermate da Carlo Magno anche al Sostituto Procuratore Giuseppe Gatti della DDA di Bari nel corso dell’interrogatorio del 9 gennaio 2018“.

In base a quanto emerso dall’interrogatorio con il dr. Gatti, dalle parole di Magno, Saverio Tucci (in Olanda nell’ambito del traffico di sostanze stupefacenti) avrebbe detto a Magno, durante un colloquio tra i due in una camera: “Devi cercare ‘sti cazzi di colombani, se non mi danno la merce, non lavoro più, sennò ti ammazzo a te e pure ai colombiani“. In seguito la reazione di Magno, che avrebbe sparato a Tucci con colpi di arma da fuoco.

FOTOGALLERY VIDEOCONFERENZA CARLO MAGNO (TRIB. FOGGIA, 04.11.2019) ph ENZO MAIZZI, RIPRODUZIONE RISERVATA