“Strumenti e strategie per il mondo del turismo” a Manfredonia

Manfredonia si conferma sempre più come punto di riferimento pugliese per l’alta formazione del settore turistico. “Strumenti e strategie per il mondo del turismo” è un nuovo ed importante evento gratuito in programma venerdì 8 novembre pv presso il “RegioHotel Manfredi”, un percorso formativo gratuito, pratico e mirato ad aumentare la visibilità e il fatturato delle aziende turistiche.

L’evento – organizzato da BTM insieme a TITANKA con la partnership di FederTerziario, FondItalia, Remark, RegioHotel Manfredi e Finozzi Group – è rivolto agli imprenditori del turismo, i titolari di hotel e di strutture extra-alberghiere, agenzie di viaggio, ect.. utile a comunicare bene online, posizionare la propria attività sul web, acquisire contatti e trasformarli in clienti per aumentare le vendite e l’estensione della stagione turistica tutto l’anno.

L’appuntamento formativo è stato pensato come un vero e proprio percorso per guidare i titolari di attività turistiche e i loro collaboratori: dalla creazione di una strategia, fino ad arrivare all’operatività, con la scelta degli strumenti più adeguati e la consapevolezza di come usarli per raggiungere i propri obiettivi di business e promozione.

Chi è BTM? Da 6 anni, Business Tourism Management è l’evento che riunisce nella città di Lecce operatori, amministrazioni, imprese, enti pubblici e privati con l’obiettivo di creare una rete di valore intorno al tema del turismo per rafforzare il legame tra il territorio e le dinamiche internazionali.

Nell’edizione del 2019, BTM ha accolto 9.000 visitatori, 150 espositori, 55 buyer provenienti da tutto il mondo. Ha fatto incontrare 250 aziende con decision maker, esperti di settore e appassionati. Tra workshop e conferenze ha ospitato 150 relatori, consentendo a BTM di diventare leader anche nel campo della formazione.

ISCRIVITI GRATUITAMENTE ALL’EVENTO DI MANFREDONIA:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-strumenti-e-strategie-per-il-mondo-del-turismo-75647897899?utm_source=TITANKA%21&utm_medium=landing&utm_campaign=Formazione+Manfredonia&fbclid=IwAR0ZMpOSu3dquvwasHLJer2_n43mf764E_Y5CADIHThfwYZOPBRwkk-fz24