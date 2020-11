Addio Soccorsa Cicilano, dirigente SAD a Casa Sollievo

San Giovanni Rotondo, 04 novembre 2020. Si è spenta ieri pomeriggio Maria Soccorsa Cicilano, dirigente del Servizio di Assistenza Diretta (SAD) per operatori sanitari non medici di Casa Sollievo della Sofferenza, dopo una lunga malattina affrontata fino all’ultimo istante in silenzio e con grande dignità.

Maria Soccorsa Cicilano, che poche settimane fa aveva festeggiato i suoi 40 anni di servizio, è cresciuta nell’opera di San Pio e dal 2009 ricopriva l’incarico di Dirigente Infermieristico. Il suo amore per la professione sanitaria la spinse negli anni a prestare servizio anche nell’attività didattica, insegnando agli allievi infermieri in formazione presso il nostro istituto. Donna instancabile, sempre attiva e legata alla famiglia, non solo a quella biologica, ma anche a quella che San Pio le aveva donato. Esempio per i suoi studenti, che seguiva costantemente nel percorso degli studi: «teneva molto a noi studenti – ricorda Giovanna, che adesso è infermiera nel nostro ospedale – seguiva ogni nostro passo. Era innamorata della sua professione e nelle sue lezioni insegnava e trasmetteva a tutti la bellezza e la dedizione di questo mestiere».