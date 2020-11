Ambulanze bloccate al Runiti, Gemmato interroga il ministro Speranza

Foggia, 04 novembre 2020. “Ho appreso da fonti di stampa della difficoltà, a Foggia, nella gestione dei pazienti contagiati dal covid-19. In particolare, il caso delle ambulanze al Policlinico riuniti di Foggia che sono rimaste bloccate, in fila, con a bordo sospetti pazienti positivi al virus”. Lo scrive in un una nota Marcello Gemmato, segretario Commissione sanità alla Camera dei deputati e responsabile nazionale Dipartimento sanità di Fratelli d’Italia.

“Ho interrogato il ministro Roberto Speranza per sapere se tutte le strutture sanitarie pubbliche, che si occupano di gestire e curare pazienti contagiati dal virus sars-cov-2 e i casi sospetti, siano tutte concretamente dotate di mezzi e personale sanitario a tutti i livelli per svolgere adeguatamente il proprio lavoro. Inoltre, quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, affinché, nel corso dell’emergenza sanitaria in atto, siano garantiti sufficienti posti letto in tutti i reparti di terapia intensiva delle strutture sanitarie pubbliche, nonché un numero sufficiente di mezzi, di medici specialisti e di operatori sanitari formati adeguatamente per le cure dei pazienti affetti da covid-19”.