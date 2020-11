Come la internet ha cambiato la nostra vita. Che futuro ci attende?

Per i millennials, abituati all’utilizzo di internet in tutte le sue forme, è forse difficile immaginare una vita senza smartphone, pc e tutti i dispositivi tecnologici che si possono utilizzare. Eppure c’è stata vita senza internet. A partire dalle cose più semplici come, ad esempio, le chiamate dal telefono fisso per chiamare amici, parenti e fidanzati.

Prima dell’avvento di internet appena le condizioni metereologiche lo permettevano (o anche quando non erano così clementi, a dir la verità), ci si catapultava fuori di casa e si spendevano più ore possibile a giocare all’aria aperta. Ginocchia sbucciate, corse all’impazzata, tappeti elastici, case sull’albero, interminabili giri in bicicletta vi ricordano qualcosa? Crescendo, il risultato comunque non cambiava, e ogni occasione era buona per uscire e incontrarsi con gli amici, passando interminabili pomeriggi a chiacchierare, lontani dallo schermo di quel computer che ora invece pare essere diventato il migliore compagno durante le uggiose domeniche.

E le lettere? Chi non ne ha scritto una. Da un lato, la scrittura forsennata di lettere per mantenere i contatti con gli amici lontani, o magari con quel fidanzatino di turno incontrato al mare e con il quale ci si illudeva – almeno per i primi mesi – di poter costruire una storia epistolare a distanza. Dall’altro, i bigliettini che ci si passava in classe, durante un compito o semplicemente per ammazzare il tempo durante noiose lezioni di chimica. Tutti venivano conservati come preziose reliquie, e ogni volta in cui ci si accingeva a rileggerli, il solo fatto di aprire la busta, di sentire il frusciare della carta e dei fogli faceva rivivere in automatico l’emozione provata alla loro ricezione. Oggi per orientarsi nei luoghi che visitiamo per le vacanze basta avviare una delle applicazioni sullo smartphone.

Prima però non era così. Bisognava utilizzare le care vecchie cartine geografiche. Un’epoca (neppure troppo) lontana in cui si aveva ancora il tempo – e il lusso – di potersi perdere, in cui forse anche perdersi era parte del gioco e veniva accettato di buon grado. Alle mappe degli smartphone va dato un grande merito, è innegabile, e adesso sembrerebbe impensabile ritrovarsi a girovagare in un luogo sconosciuto senza di loro, ma non è forse vero che alcune tra le più belle scoperte di viaggio, o della propria città, sono state fatte smarrendo la via che si stava cercando?

E dal punto di vista didattico? Oggi abbiamo tutto a disposizione, e subito. Prima esistevano le biblioteche. Era un luogo di ritrovo, un rifugio, una risorsa, una scusa, un santuario: ognuno viveva e utilizzava la biblioteca in maniera diversa, ma è innegabile che per le passate generazioni le sue stanze stracolme di libri hanno rappresentato un punto fermo per parecchi anni, dal liceo all’università. L’avvento di Internet e degli e-book le ha sottratto questo primato, anche se in molti ancora rimpiangono il silenzio interrotto dai bisbigli che si percepiva in ogni suo angolo, e quel senso di pace e serenità che dominava tra gli scaffali (spesso) polverosi, ma ai quali si era comunque legati da un affetto difficile da descrivere.

Stesso discorso per l’intrattenimento. Oggi sul web possiamo trovare tutto, dai giochi di casino online alle serie tv in streaming. Prima non era così. Prima di Internet, non essere a casa nel momento in cui andava in onda alla TV il proprio programma preferito o il film che si desiderava vedere equivaleva a perderselo. A meno di non porre fiducia in repliche a orari improbabili che costringevano ad alzatacce o a ribaltamenti della routine quotidiana. La programmazione televisiva dettava legge, e se quel senso di attesa e trepidazione per la nuova puntata di «Beverly Hills 90210» del mercoledì alle 20:30 è andata persa, è stata rimpiazzata da un (sano) senso di libertà che dà a chiunque la possibilità di guardare ciò che si vuole, quando lo si vuole.

Ed il futuro?

Sono tanti i trend da tenere in considerazione per il futuro. A partire dalla tecnologia Li-Fi. È una tecnologia che usa la luce Led come canale di connessione. Ecco in parole semplici il funzionamento: c’è una lampada LED e un apparecchio che riconosce il segnale luminoso. Il messaggio digitale viene codificato e convertito in intervalli di luce. Tale tecnologia garantirà una maggiore velocità. Lo spettro di luce promette una velocità 10mila volte superiore a quella delle onde radio tradizionali. In un test nel 2015 il LiFi ha toccato una velocità massima di 50 gigabyte al secondo. (nota stampa)