Conte: ‘In alcune Regioni soglie critiche intensive’ (VIDEO – DPCM)

Roma. “Tutte le nuove misure previste dall’ultimo Dpcm – quelle riservate alle aree gialle, arancioni e rosse – saranno in vigore a partire da venerdì 6 novembre”. E’ quanto spiega Palazzo Chigi sottolineando che “lo ha deciso il governo per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività”. Lo riporta l’Ansa.

«Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle D’Aosta rientrano nell’area rossa», ha spiegato Conte. La Campania rientra tra le regioni dell’«area gialla», con le restrizioni più lievi previste per l’emergenza covid. Anche Toscana, Molise, Marche, Sardegna e Friuli Venezia Giulia rientrano nell’area gialla. «Nell’area arancione, con criticità medio alta, ci sono Puglia e Sicilia». Lo riporta Il Messaggero.

