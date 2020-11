COVID, arriva Lopalco “Natale? No tavolate con 20 persone” (VIDEO)

Roma, 04 novembre 2020. Il nuovo Dpcm? “Il testo completo mi è arrivato pochi minuti fa, ma ancor ancora sappiamo il succo della questione: di che ‘colore’ sarà la Puglia. Credo però saremo nel colore intermedio, un arancione ‘chiaro’. Siamo tutti in trepidante attesa”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’epidemiologo ed assessore alla Sanità per la Regione Puglia Pier Luigi Lopalco. Qual è l’Rt della vostra regione? “L’Rt è intorno all’1,5, ma si riferisce alla settimana scorsa, di solito lo verifichiamo il giovedì”. Pensa che questo decreto sarà sufficiente a far scendere i contagi? “Se lo farà ci vorranno 10/15 giorni. Penso però che questo Dpcm sarà definitivo, credo ce lo porteremo avanti fino alla fine della seconda ondata. Spero che a Natale saremo in fase di discesa”. Crede che potremo passare il Natale in famiglia? “Un Natale con 20 persone a tavola la vedo difficile – ha detto Lopalco a Un Giorno da Pecora – la nostra socialità dovrebbe esser rinchiusa in un ambito di 6/7 persone”.

COVID, LO PALCO: IDROSSICLOROCHINA PROPOSTA SALVINI? NON FUNZIONA, NON LA UTILIZZA PIU’ NESSUNO E UN POLITICO NON DOVREBBE INVADERE CERTI CAMPI (VIDEO). L’idrossiclorichina proposta da Salvini? Secondo me un politico non dovrebbe invadere certi campi. L’idrossiclorichina si è visto che funziona poco o nulla, non la utilizza più nessuno. E’ stata testata, sperimentata e si è visto che non funziona”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’epidemiologo ed assessore alla Sanità per la Regione Puglia Pier Luigi Lopalco.

COVID, LO PALCO: COPRIFUOCO? ANDAVA ANTICIPATO, MESSAGGIO E’ ‘A NANNA DOPO CAROSELLO’ (VIDEO). Il coprifuoco? “In questo momento nella stragrande maggioranza delle città italiane dopo le 22 c’è ben poco movimento. Per aver un rispetto rispetto alla situazione attuale si sarebbe dovuto un po’ anticipare. Magari alle 21, dando la possibilità di tornare a casa. Insomma, il messaggio è ‘a nanna dopo Carosello’”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’epidemiologo ed assessore alla Sanità per la Regione Puglia Pier Luigi Lopalco. Secondo lei su cosa si basa la scelta di questo orario? “Una misura del genere non può basarsi su dati scientifici, bisognerebbe interpellare i sociologi. Io credo che questo sia una misura che abbia soprattutto un potere comunicativo, e voglia dire: dopo che siete stati al lavoro bisogna tornare a casa e non bisogna uscire”. E imponendo un coprifuoco alle 22 viene dato questo messaggio? “Non dà tanto questo messaggio”, ha detto Lopalco a Un Giorno da Pecora.