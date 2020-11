Di Fonso “Il mio impegno politico proseguirà in Puglia Popolare”

Foggia, 04 novembre 2020. “Ho cercato di portare il mio personale contributo nell’area moderata nell’ultimo confronto elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale. È andata come è andata, ma il mio impegno politico proseguirà, con un rinnovato vigore, in Puglia Popolare dove la storia identitaria del cattolicesimo democratico rimane ancora un punto fermo non negoziabile e di forte impatto”. Così Massimiliano Di Fonso, consigliere indipendente al Comune di Foggia, dopo la tornata elettorale che lo ha visto candidato nella lista dell’UDC e del Nuovo Psi.

“I dati consegnati dalle urne – sostiene Di Fonso – hanno confermato, senza dubbi, il decisivo sostegno che Puglia Popolare è riuscita a promuovere in tutte le province, segno evidente di una coalizione che ha saputo intercettare meglio le idee e le proposte del moderatismo, una strategia attenta che ha premiato anche la Capitanata con l’elezione di Sergio Clemente. Dunque il popolarismo rimane una ricetta utile per cercare di arginare ogni forma di nuovo e vecchio populismo in una fase molto delicata di grande cambiamento della politica che credo debba e possa essere colta come una nuova opportunità di presenza in politica.”

“Ho già affrontato con Massimo Cassano e Rino de Martino e con altri autorevoli punti di riferimento di Puglia Popolare di Foggia – dichiara Di Fonso – le ragioni di questo mio nuovo impegno in un Movimento che ora si appresta a celebrare il suo congresso organizzativo, impegno che assumo in piena umiltà e con spirito di servizio in una formazione moderna ma di antiche tradizioni che vanno difese per riqualificare il ruolo stesso della politica, come luogo di ascolto e di militanza.”

“In ogni caso – precisa Di Fonso – “ questa mia scelta non condizionerà la mia attuale funzione di consigliere comunale a Palazzo di Città dove conserverò un ruolo di indipendenza ma di sostegno all’Amministrazione retta dal sindaco Franco Landella, anche nel rispetto del patto sottoscritto con gli elettori all’atto del mio ingresso nell’Assemblea cittadina. ”

Una ruolo che mi consentirà di valutare liberamente i provvedimenti da adottare nell’interesse della Città, nell’intento di mantenere una posizione distinta ma fermamente distante dalla deriva a destra impressa da altre forze presenti nel Comune di Foggia verso la quale ho sempre negato e negherò qualunque forma di condivisione”. Dunque, ci apprestiamo ad avere il ritorno di una grande forza di centro che vedrà Puglia popolare protagonista nello scacchiere della politica foggiana, regionale e nazionale.

Massimiliano Di Fonso – Consigliere Comunale Foggia, Puglia Popolare