Di Pumpo: la Puglia rientra nelle regioni “zona arancione”, cosa cambia

Le norme con valenza nazionale . Limitazioni alla circolazione: dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Per quanto riguarda il resto delle giornata è “fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”.



Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza, per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia attività in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni). Chiusi i centri commerciali ne giorni festivi e prefestivi (ad eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole, generi alimentari e tabacchi).

Sospensione di musei e mostre. Chiusi i corner scommesse e giochi nei bar e nelle tabaccherie. Stop ai concorsi pubblici e privati, tranne per il personale della sanità.

Sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale il coefficiente di riempimento massimo sarà del 50%. Smart working incrementato il più possibile, sia nella pubblica amministrazione sia nel settore privato, e ingressi differenziati del personale.

I sindaci avranno la possibilità di chiudere aree cittadine più soggette ad assembramenti.

Regioni a intermedio (“livello 3”), “zone arancioni”. Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalla Regione, tranne che ragioni di lavoro, necessità e salute. Vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune.