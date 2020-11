Foggia. Gatta “Consiglio provinciale, approvati tutti gli accapi all’odg”

Foggia, 04 novembre 2020. Riunito in videoconferenza il Consiglio Provinciale con la partecipazione del Presidente, Nicola Gatta e dei Consiglieri Provinciali: Andrea Agnelli; Mattia Luciano Azzone;Salvatore D’ Arenzo; Cosalvo Di Pasqua; Angela Maria Lombardi; Annamaria Torelli; Maria Voto; Zuccaro Antonio e del Segretario Generale, Giacomo Scalzulli, della Dirigente dei Servizi Finanziari, Rosa Lombardi e del Dirigente del Servizio Avvocatura, Sergio Delvino.

Approvati gli accapi all’odg relativi al riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a), d.lgs 267/2000 e s.m.i. della somma complessiva di euro 56.308,92 derivanti da sentenze esecutive ed al riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a), d.lgs 267/2000 e s.m.i. della somma complessiva di euro 148.787,13 derivanti da sentenze esecutive. Approvate le variazione al bilancio di previsione 2020-2022–ai sensi degli artt. 175 del d.lgs n. 267/2000 cosi’ come modificato ed integrato dal d.lgs. 118/2011 e dal d.lgs. 26/2014 –utilizzo avanzo di amministrazione 2019 ed il regolamento per la concessione a terzi del “Teatro del Fuoco”. Sui primi due accapi ha relazionato il Dirigente del Settore Avvocatura, Delvino.

Nei suoi interventi il Presidente della Provincia, Nicola Gatta ha sottolineato lo sforzo dell’ Ente in una notevole attività di programmazione e progettazione con interventi mirati e che le variazioni di bilancio si sono rese necessarie a seguito dell’emanazione di decreti attuativi, per l’erogazione di diversi contributi a favore delle province e che la manovra di variazione ammonta a complessivi Euro 13.799.310,12 per l’annualità 2020, Euro 1.261.000,00 per l’annualità 2021 ed Euro 3.152.000,00 per l’annualità 2022. Il Presidente Gatta si è soffermato anche sull’accapo relativo al regolamento per la concessione a terzi del “Teatro del Fuoco” con parole di vicinanza e solidarietà al mondo della cultura tra i più colpiti dalla pandemia, evidenziando il segnale di grande speranza che un contenitore culturale può infondere nella collettività.

Il Consigliere delegato al Bilancio, Mattia Luciano Azzone ha relazionato sugli accapi relativi alle variazione al bilancio di previsione 2020-2022.

La Consigliera, delegata alla Cultura, Angela Maria Lombardi, nella sua relazione sul nuovo regolamento per la concessione a terzi del “Teatro del Fuoco”, tra l’altro, ha riaffermato che la struttura è un punto di riferimento culturale ed un logo di confronto per tutta la Capitanata.

In conclusione dei lavori è intervenuta la Consigliera Maria Voto, che ha ringraziato il Presidente Gatta, per la vicinanza mostrata alla popolazione di Rodi Garganico, particolarmente provata dalla pandemia.