‘Grande carro’: arrestati anche autori estorsione a Bojano

(ANSA) – CAMPOBASSO, 04 NOV – Tra i 48 arrestati nell’operazione ‘Grande carro’, conclusa dal Ros dei carabinieri di Bari e dai militari del Comando tutela agroalimentare lo scorso 27 ottobre, ci sono anche i presunti autori dell’estorsione commessa a danno dei titolari de ‘La Molisana Trasporti’ di Bojano (Campobasso). I fatti risalgono a gennaio 2015. Si apprende da una nota stampa dei Carabinieri della Compagnia di Bojano. Gli episodi si concretizzarono prima con minacce, successivamente con l’esplosione dei sei colpi di arma da fuoco e con l’incendio di mezzi. Cinque i destinatari di misura cautelare tra i quali A.G., uno dei due esecutori materiali, 37enne di Orta Nova (Foggia), già balzato agli onori della cronaca per aver ucciso la ex suocera e per essere evaso dal carcere di Foggia in occasione dei tumulti connessi al Covid-19, poi in arresto. (ANSA).